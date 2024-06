Nemo n’existe pas vraiment : la sombre théorie des fans de Pixar

La tendre histoire de Le Monde de Nemo pourrait cacher une vérité bien plus obscure.

Tl;dr Des théories suggèrent un sens sombre derrière le film d’animation Le Monde de Nemo.

Une théorie populaire affirme que Nemo n’a jamais existé.

Le Monde de Nemo pourrait illustrer les cinq étapes du deuil.

D’autres théories sombres concernent l’univers Pixar.

Une lecture sombre de Le Monde de Nemo

Le film d’animation Pixar de 2003, Le Monde de Nemo, réalisé par Andrew Stanton, a marqué des générations entières. Mais certains spectateurs ont discerné une signification plus sombre derrière l’histoire de Marin, le poisson-clown, qui part à la recherche de son fils disparu, Nemo. Cette interprétation suggère que Nemo n’a jamais existé, mais était plutôt un produit de l’imagination de Marin, une manière de faire face à la perte tragique de sa famille.

Le deuil et la perte dans Le Monde de Nemo

Cette théorie s’inscrit dans une lecture plus large du film d’animation Le Monde de Nemo comme une représentation des cinq étapes du deuil : le déni, la colère, la négociation, le désespoir et l’acceptation. Tout au long de son aventure, Marin traverse ces différentes étapes, de son déni lorsque Nemo disparaît, à son acceptation lorsqu’il décide finalement de rentrer chez lui. Cette interprétation renforce l’idée que Le Monde de Nemo est une exploration intelligente et subtile du processus de deuil.

Des théories sombres de l’univers Pixar

Cette lecture de Le Monde de Nemo n’est pas la seule théorie sombre concernant l’univers Pixar. Certaines théories suggèrent que la plupart des films Pixar se déroulent dans un contexte apocalyptique, où les humains ont causé leur propre perte. Par exemple, le film WALL-E serait le récit de la chute de l’humanité, provoquée par le robot éponyme qui aurait empêché les autres robots de nettoyer la Terre.