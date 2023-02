Napoléon : Steven Spielberg relance le projet abandonné de Stanley Kubrick

Le film Napoléon de Stanley Kubrick va devenir une série pour HBO avec Steven Spielberg aux commandes.

Dix ans après avoir annoncé son envie de donner vie au projet abandonné de Stanley Kubrick, le réalisateur américain Steven Spielberg a confirmé lors d’une conférence de presse au Berlin International Film Festival ou La Berlinale 2023 que Napoléon était bien en développement :

One of Stanley Kubrick’s lost projects, a biopic of Napoleon Bonaparte, has been in the works for several years. Steven Spielberg, who has been involved, now says he is “mounting a big production” and the project will become a seven-part series for HBO https://t.co/vx2kBpHtlK

— Deadline Hollywood (@DEADLINE) February 21, 2023