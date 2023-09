MoonHood mise sur la pâte à modeler pour son premier projet

Olov Redmalm et Klaus Lyngeled quittent Zoink Games, filiale de Thunderful Group, pour fonder MoonHood Studios.

Basé à Goteborg en Suède, le studio indépendant MoonHood des créateurs de Fe, Lost in Random et Ghost Giant s’est associé avec l’éditeur Fast Travel Games pour travailler sur une licence originale qui n’a pas encore de nom où les joueurs suivront une histoire à la fois chaleureuse et sombre tout en plongeant dans des mécaniques de jeu innovantes et en affrontant d’horribles monstres à travers un paysage aussi étrange que magnifique.

Klaus Lyngeled, co-directeur de MoonHood, a déclaré :

Nous nous engageons sur une nouvelle voie créative avec le premier titre de notre studio, en utilisant des supports organiques et des technologies 3D pour transporter l’art physique dans le paysage numérique. Avec Fast Travel Games comme partenaire d’édition, nous pouvons nous assurer que notre aventure sombre, grinçante et poétique atteindra les joueurs aux quatre coins du monde.

Fast Travel Games explique sa collaboration avec MoonHood

Patrick Liu, responsable de l’édition chez Fast Travel Games, a ajouté :

Notre objectif est de proposer des jeux VR inoubliables au plus grand nombre, et nous sommes heureux d’aider à proposer des jeux sur console et sur PC tout aussi incroyables. En nous associant aux talentueux créateurs de MoonHood, nous pouvons continuer à travailler dans ce sens en créant un jeu surréaliste qui n’a encore été vu sur aucune plateforme. L’équipe de MoonHood, composée de conteurs et d’artistes chevronnés, a capturé des idées fantastiques issues de l’imagination et leur a donné vie de manière stupéfiante grâce à de véritables sculptures en argile, ce qui en fait un jeu à ne pas manquer.

La première création de MoonHood sortira à une date inconnue sur consoles, casques de réalité virtuelle et PC.