Monument Valley 3 défie les limites de la série avec l’ajout d’un voilier

Le 10 décembre, Netflix sortira la suite sur les appareils mobiles. Allez-vous la regarder dès sa sortie ?

Tl;dr Monument Valley 3 introduit une nouveauté majeure : la navigation.

Le jeu met en avant des visuels et des énigmes renouvelés avec une nouvelle esthétique.

L’histoire aborde les thèmes de l’espoir, du rassemblement et de la résilience.

Le troisième opus sera disponible en exclusivité mobile sur Netflix à partir du 10 décembre.

Le voyage continue avec Monument Valley 3

Au cours de l’événement Geeked Week de Netflix, des informations supplémentaires ont été dévoilées sur Monument Valley 3. Ustwo Games, le développeur, annonce que cette suite tant attendue innove sur plusieurs aspects, tout en restant fidèle à ses prédécesseurs en termes de gameplay, d’esthétique et de trame narrative.

Une navigation ouverte pour une liberté renouvelée

Le plus grand changement est sans doute l’introduction de la navigation. Désormais, le joueur peut déplacer le bateau dans presque toutes les directions, libérant ainsi le jeu des espaces géométriques traditionnels. « Le jeu ne se limite plus à des espaces géométriques », a déclaré Jennifer Estaris, directrice du jeu, lors d’un appel avec les journalistes. Cette nouveauté, associée à des cubes se dépliant pour déplacer Noor, le nouveau protagoniste, sur différents plans, fait de Monument Valley 3 une aventure de « déconstruction de ce que nous connaissons ».

Un style artistique évolué pour une expérience visuelle inédite

Ces changements permettent de renouveler les énigmes et les visuels, avec des espaces architecturaux à la M.C. Escher qui semblent impossibles. En parallèle, Ustwo a fait évoluer le style artistique vers des formes plus douces et abstraites. En naviguant sur des rivières, le joueur est plongé dans une ambiance qui lui est familière, mais qui ressemble à un souvenir flou. De plus, la bande sonore d’un orchestre de 18 musiciens est susceptible de susciter des émotions.

Une histoire ambitieuse et touchante

Si le premier jeu traitait du pardon et le second de l’histoire d’une prise de maturité, Monument Valley 3 se concentre sur les thèmes de l’espoir, de l’unité et de la résilience. Noor, apprentie gardienne de phare, se voit confier la tâche de rechercher une nouvelle source d’énergie avant que la lumière ne disparaisse à jamais du monde. Il s’agit de l’histoire « la plus ambitieuse » à ce jour pour un jeu Monument Valley, selon Jamie Wotton, responsable marketing chez Ustwo.

Monument Valley 3 sera disponible en exclusivité mobile sur Netflix à partir du 10 décembre. Il est important de noter que les trois jeux Monument Valley sont des titres autonomes avec leurs propres histoires. Ainsi, les joueurs peuvent plonger directement dans le troisième opus sans avoir joué aux deux précédents.