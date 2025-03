Monster Hunter Wilds s’impose comme le jeu le plus vendu de Capcom

L’éditeur japonais Capcom voit grand avec Monster Hunter Wilds, qui atteint des chiffres de ventes inédits en un temps record.

Tl;dr Monster Hunter Wilds devient le jeu le plus vendu de l’histoire de Capcom, avec plus de huit millions d’exemplaires écoulés en trois jours.

Il a enregistré un succès retentissant sur Steam, atteignant plus d’un million de joueurs simultanés et contribuant à un record historique pour la plateforme.

Grâce à son démarrage fulgurant et des plans de contenu post-lancement solides, Monster Hunter Wilds pourrait surpasser les ventes de son prédécesseur, Monster Hunter World.

Le meilleur lancement jamais réalisé par Capcom

En seulement trois jours, Monster Hunter Wilds a dépassé les huit millions d’exemplaires vendus sur PS5, Xbox Series X|S et PC. Ce succès repose en partie sur une promotion efficace, notamment à travers des événements majeurs comme les Game Awards et une bêta ouverte acclamée par les joueurs. Avec son univers immersif et ses mécaniques peaufinées, le jeu a su séduire un large public à travers le monde. Capcom a également bénéficié d’un engouement croissant pour la licence, qui a su évoluer tout en restant fidèle à ses racines. L’éditeur a multiplié les campagnes marketing et les collaborations pour attirer de nouveaux joueurs et fidéliser les vétérans. Grâce à une sortie simultanée sur plusieurs plateformes, le titre a maximisé son impact dès le premier jour. Tout cela a contribué à faire de Monster Hunter Wilds un véritable phénomène dès son lancement.

Un phénomène sur Steam

Dès son premier week-end, le jeu a explosé les compteurs sur Steam, atteignant plus d’un million de joueurs simultanés. Le pic a été enregistré le samedi avec 1.384.608 joueurs, plaçant Monster Hunter Wilds à la cinquième place des jeux les plus joués sur la plateforme. Ce succès a contribué à un record historique pour Steam, qui a dépassé pour la première fois les 40 millions d’utilisateurs connectés en simultané. Ces chiffres impressionnants montrent à quel point la communauté PC a adopté le jeu, confirmant son attrait auprès des joueurs occidentaux et asiatiques. Le titre a également bénéficié d’excellents retours critiques, renforçant l’envie des curieux de s’y essayer. La fluidité du gameplay, la qualité des graphismes et l’amélioration de nombreux systèmes de jeu ont su séduire aussi bien les fans de longue date que les nouveaux venus.

Vers un record absolu pour Capcom ?

Avec plus de huit millions d’unités écoulées en quelques jours, le jeu a déjà atteint un quart des ventes totales de son prédécesseur, Monster Hunter World, qui reste le titre le plus vendu de l’histoire de Capcom avec 28,1 millions d’exemplaires. Toutefois, au vu de l’engouement et des plans de contenu post-lancement ambitieux, il n’est pas exclu que Wilds dépasse ce record à long terme. Capcom a déjà annoncé plusieurs mises à jour gratuites, ajoutant de nouveaux monstres, équipements et événements saisonniers pour maintenir l’intérêt des joueurs. L’aspect multijoueur et coopératif, essentiel à la licence, garantit une forte rétention du public, notamment grâce à des défis renouvelés et une communauté très active. De plus, la popularité croissante de la franchise en Occident pourrait encore accélérer les ventes, consolidant la place de Wilds comme un incontournable du genre action-RPG. Si la tendance se maintient, Capcom pourrait bien battre son propre record de ventes et marquer l’histoire du jeu vidéo.

Une licence plus forte que jamais

Le succès de Monster Hunter Wilds témoigne de l’ascension continue de la franchise. Son approche accessible, alliée à une richesse de gameplay et un monde vivant, continue de séduire de nouveaux joueurs. L’amélioration des animations, l’IA des monstres plus sophistiquée et l’environnement dynamique offrent une expérience plus immersive que jamais. Le studio a su moderniser la saga sans trahir son ADN, en proposant des mécaniques plus intuitives tout en conservant le frisson de la traque et du combat. L’ajout de nouvelles zones et de créatures inédites enrichit considérablement le contenu, garantissant une rejouabilité élevée. Avec un tel départ, Capcom semble bien parti pour établir un nouveau standard dans l’univers du jeu de chasse et renforcer son statut de leader dans l’industrie vidéoludique. L’avenir s’annonce prometteur pour la saga, qui pourrait encore évoluer et se diversifier à travers d’éventuels DLC ou spin-offs.