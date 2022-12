Monster Hunter Rise sortira sur les consoles PlayStation et Xbox en 2023

Capcom prépare l'arrivée de Monster Hunter Rise sur les consoles PlayStation et Xbox.

Dernier né de la célèbre licence de l’éditeur japonais Capcom, Monster Hunter Rise est un action-RPG qui transportera les joueurs dans le village coloré de Kamura, un tout nouveau lieu paisible en montagne qui attire les visiteurs par sa culture unique et ses technologies de chasse innovantes. Une fois que les chasseurs auront équipé leur armure et choisi l’un des différents types d’armes, de nouveaux terrains de chasse les attendent, notamment les ruines d’un ancien sanctuaire. Au fur et à mesure qu’ils terrassent les monstres et progressent dans l’histoire principale, les objets provenant des ennemis tombés au combat peuvent être utilisés pour fabriquer des armes et des armures uniques qui augmenteront leurs chances de réussite et de survie. Les chasseurs peuvent relever des défis en solo, ou avec jusqu’à trois autres joueurs en local ou en coopération en ligne.

Monster Hunter Rise révolutionne la licence Monster Hunter de Capcom

En plus d’offrir un ensemble inventif de nouveaux outils aux joueurs pour traquer et vaincre les monstres qui les menacent, Monster Hunter Rise propose pour la première fois dans la licence, des grappins filaires qui peuvent être utilisés à l’aide d’un “Wirebug”, debout ou en l’air, ce qui ajoute un nouveau niveau de maniabilité aérienne aux stratégies de chasse et aux attaques. MH Rise présentera également de nouveaux partenaires de chasse appelés Palamutes, des compagnons “Canyne” personnalisés et montables qui offriront aux joueurs un nouvel ensemble d’options d’attaque, tandis que les Palicoes “Felyne” reviendront en tant que personnages de soutien pour des actions comme les soins.

Les consoles PlayStation et Xbox vont bientôt accueillir Monster Hunter Rise

Sorti sur Nintendo Switch en mars 2021 avant de sortir sur PC en janvier dernier, Monster Hunter Rise est désormais prévu sur PS5, PS4, Xbox Series X, Xbox Series S et Xbox One (uniquement au format numérique) pour le 20 janvier 2023. sera également disponible sur le Xbox Game Pass (console, PC et Cloud) dès son lancement.

Monster Hunter Rise proposera des optimisations personnalisables, permettant aux chasseurs de profiter de leur périple en résolution 4K à 60fps sur PS5 et Xbox Series X, tout en offrant un son 3D sur Xbox Series X/S et PS5. Les armes à distance bénéficieront aussi de l’apport des gâchettes adaptatives DualSense sur PS5. Enfin, l’extension Sunbreak de Monster Hunter Rise arrivera à partir du printemps 2023.