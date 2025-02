Mistral frappe fort avec Le Chat : un million de téléchargements en deux semaines

En seulement deux semaines, l’application Le Chat de Mistral a atteint un million de téléchargements, marquant ainsi un démarrage fulgurant sur le marché des assistants IA.

Un lancement fulgurant

Le Chat, l’assistant AI développé par Mistral, a rapidement capté l’attention des utilisateurs après sa sortie. En à peine 14 jours, l’application a atteint plus d’un million de téléchargements. Ce succès est d’autant plus marquant qu’il a permis à l’application de se hisser en tête des téléchargements gratuits sur l’App Store d’iOS en France. La rapidité de cette adoption témoigne de l’engouement croissant pour les assistants intelligents et de la volonté de Mistral de se faire une place sur un marché dominé par les géants de la tech.

Le Chat est validé par Emmanuel Macron

Lors du récent sommet sur l’IA à Paris, le président français Emmanuel Macron a apporté un soutien public à Le Chat. Dans une interview télévisée, il a encouragé les Français à privilégier l’application de Mistral plutôt que ChatGPT d’OpenAI ou d’autres alternatives. Ce soutien gouvernemental souligne l’importance de promouvoir les innovations locales et de soutenir le développement de technologies nationales dans un domaine aussi stratégique que l’intelligence artificielle. L’initiative vise à stimuler la compétitivité de l’industrie AI en France et en Europe.

La concurrence des grands acteurs de l’IA

Bien que Mistral connaisse un grand succès avec Le Chat, l’entreprise doit faire face à une forte concurrence. Des entreprises comme Google et Microsoft sont déjà bien implantées dans le domaine des assistants AI avec des produits comme Gemini et Copilot. Ces géants de la technologie cherchent à s’intégrer de plus en plus profondément dans les appareils des utilisateurs, notamment en visant la place convoitée sur l’écran d’accueil des smartphones. La bataille pour dominer le marché des assistants AI est loin d’être terminée et les acteurs en présence vont intensifier leurs efforts pour attirer un maximum d’utilisateurs.

Une croissance impressionnante pour d’autres acteurs de l’IA

Mistral n’est pas la seule entreprise à enregistrer des chiffres impressionnants. En novembre 2023, OpenAI a vu son chatbot ChatGPT atteindre 500.000 téléchargements en seulement six jours, malgré une disponibilité initiale restreinte aux utilisateurs iOS aux États-Unis. Aujourd’hui, ChatGPT compte plus de 350 millions de téléchargements. De même, l’application mobile de DeepSeek a franchi le cap du million de téléchargements entre le 10 et le 31 janvier 2025. Le secteur de l’IA connaît ainsi une croissance explosive, avec des applications qui deviennent virales presque instantanément et génèrent des millions de nouveaux utilisateurs en quelques jours.