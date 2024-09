Minecraft ne sera plus compatible avec le PSVR après mars

Mojang ne continuera plus à soutenir cette version du jeu le plus vendu de tous les temps. Qu'impliquera ce changement pour les joueurs assidus ?

Tl;dr Mojang arrête le support de Minecraft sur PlayStation VR.

Aucune mise à jour après mars 2025 pour la version VR de Minecraft.

La version PS4 de Minecraft continuera d’être mise à jour.

Un film basé sur Minecraft sera lancé en avril.

L’aventure Minecraft en VR prend fin sur PlayStation

Les passionnés de l’univers pixelisé et infesté de monstres de Minecraft ne pourront bientôt plus profiter de leur jeu favori en réalité virtuelle sur PlayStation VR. En effet, Mojang, le développeur du jeu, a annoncé la fin de son support sur cette plateforme.

La fin d’une époque

« Notre capacité à soutenir PlayStation VR est arrivée à son terme, et nous ne proposerons plus de mises à jour après mars 2025« , a déclaré Mojang dans les dernières notes de patch de Minecraft, comme l’a relevé Eurogamer. Cela signifie que les utilisateurs de PlayStation VR ne pourront plus utiliser leur casque pour jouer à Minecraft dans les dernières versions.

Une décision aux conséquences limitées

Même si cette nouvelle peut décevoir les adeptes de la réalité virtuelle, il faut savoir que le support de PSVR a été ajouté en 2020 comme une mise à jour de la version PS4 de Minecraft. Il n’y a pas eu d’équivalent pour la PS5 et la PS VR2. Le studio a d’ailleurs précisé qu’il continuera de mettre à jour Minecraft sur PS4. Les joueurs pourront donc continuer à construire dans leurs mondes, et leurs achats sur la Marketplace (y compris les Tokens) resteront disponibles.

Et après ?

La fin du support de Minecraft sur PSVR est un événement notable, en raison de la popularité du jeu, qui est le plus vendu de tous les temps. Cependant, les fans ne sont pas laissés pour compte. En effet, une nouvelle manière de découvrir l’univers de Minecraft est en préparation : un film basé sur le jeu, dont la sortie est prévue en avril. Une nouvelle aventure qui promet d’être tout aussi passionnante que le jeu lui-même.