Mike Flanagan n’en a pas fini avec l’horreur sur Netflix

Le succès de Mike Flanagan avec The Fall of the House of Usher

Le réalisateur Mike Flanagan, connu pour ses adaptations marquantes d’œuvres littéraires horrifiques, a récemment connu un succès fracassant avec The Fall of the House of Usher sur Netflix. Combinant le surnaturel et des thèmes psychologiques prenants, cette série unique emprunte des éléments à de nombreux poèmes et nouvelles d’Edgar Allan Poe, avec un regard contemporain sur les clivages sociaux et le capitalisme.

Un maître du genre horrifique

Plus qu’un simple divertissement, The Fall of the House of Usher se distingue par ses personnages ambigus, voire antipathiques, qui ont pourtant contribué à son succès. Ce triomphe démontre que Mike Flanagan a su conquérir le genre horrifique, l’amenant à explorer de nouvelles voies créatives. Après avoir adapté les œuvres d’auteurs renommés tels qu’Edgar Allan Poe, Stephen King, Shirley Jackson et Henry James, il est temps pour lui de s’attaquer à un autre grand nom de la littérature d’horreur.

Les histoires d’H. P. Lovecraft comme prochain défi?

Mike Flanagan a exprimé son intérêt pour les récits d’H. P. Lovecraft, un auteur qui a fortement influencé Edgar Allan Poe et a été cité comme source d’inspiration par Stephen King. L’adaptation de l’horreur cosmique de Lovecraft à l’écran pourrait présenter des défis, du fait de la nature incompréhensible de ses entités centrales et des chronologies non linéaires de ses histoires. Cependant, l’œuvre impressionnante de Flanagan prouve qu’il est capable de relever un tel défi.

Une préquelle de Lovecraft dans The Fall of the House of Usher?

Intéressant à noter, The Fall of the House of Usher a déjà créé une prémisse pour une préquelle inspirée de Lovecraft. La série Netflix a établi que les événements de The Narrative of Arthur Gordon Pym of Nantucket d’Edgar Allan Poe font partie de son univers, ce qui pourrait ouvrir la voie à une préquelle combinant des éléments de At The Mountains of Madness de Lovecraft et de la nouvelle de Poe.