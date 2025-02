Midnight Society ferme ses portes avant la sortie de Deadrop

Le rêve de Dr Disrespect de créer un FPS révolutionnaire s’effondre avec la fermeture de son studio Midnight Society.

Tl;dr Midnight Society met fin à ses activités.

Le studio a subi des polémiques, notamment la séparation avec Dr Disrespect et des difficultés financière.

Alors que Midnight Society s’effondre, YouTube décide de redonner à Dr Disrespect ses revenus publicitaires.

Un arrêt brutal après des mois de turbulences

Midnight Society a officiellement cessé ses activités, mettant fin au développement de son premier jeu, Deadrop. Cette annonce survient après une série de difficultés, notamment la séparation du studio avec Dr Disrespect en juin 2024. Le streamer américain, de son vrai nom Herschel “Guy” Beahm, avait été évincé à la suite de révélations sur des messages inappropriés envoyés à une mineure. En septembre 2024, des licenciements massifs avaient déjà marqué le déclin du studio qui devait révolutionner le genre FPS.

Un projet avorté malgré de grandes ambitions

Fondé en 2021 par Herschel “Guy” Beahm aka Dr Disrespect, Robert Bowling (ex-Infinity Ward) et Quinn Delhoyo (ex-343 Industries), Midnight Society ambitionnait de révolutionner le FPS avec Deadrop. Ce jeu devait être un shooter en extraction verticale et gratuit, surfant sur la vague du Web3 grâce au financement par NFT. Malgré un concept prometteur, les revers financiers et les controverses autour du studio ont précipité sa fin.

YouTube réactive la monétisation de Dr Disrespect

Ironie du sort, quelques heures après la fermeture de Midnight Society, YouTube a rétabli la monétisation de Dr Disrespect. La plateforme vidéo de Google avait suspendu ses revenus en juin 2024 après les accusations contre le streamer. Selon un porte-parole de YouTube, cette décision a été prise après une “révision attentive” de l’activité récente de sa chaîne. Toutefois, YouTube avertit qu’une nouvelle infraction entraînerait des sanctions immédiates.

Un avenir incertain pour l’équipe de Midnight Society

Dans un message d’adieu sur le réseau social X, Midnight Society a exprimé sa gratitude envers sa communauté et a annoncé chercher des opportunités pour ses employés licenciés. Cette fermeture marque la fin d’un projet ambitieux qui n’aura jamais vu le jour. Deadrop, initialement prévu pour 2024, restera un exemple de l’essor puis du déclin des jeux financés par NFT.