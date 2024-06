Mid-Century Modern, la nouvelle sitcom inspirée de The Golden Girls

Mid-Century Modern se présente comme le renouveau de la sitcom américaine en apportant une touche moderne à l'amitié et à la vie partagée d'un groupe d'amis.

Tl;dr Mid-Century Modern est annoncée sur la plateforme de streaming Hulu.

Le casting est composé de Nathan Lane, Matt Bomer et Linda Lavin.

L’histoire de Mid-Century Modern suit trois amis homosexuels qui décident de vivre ensemble à Palm Springs.

Les créateurs de la sitcom, Max Mutchnick et David Kohan, ont précédemment travaillé sur Will & Grace.

Le nouvel héritier de The Golden Girls

Un vent de nostalgie souffle sur le monde des séries télévisées. Une nouvelle sitcom, intitulée Mid-Century Modern, est en préparation. Inspirée de la célèbre série The Golden Girls (1985-1992), elle promet un retour aux origines de l’humour et du charme qui ont fait le succès de cette dernière.

Matt Bomer, Nathan Lane to Star in 'Golden Girls'-Like Sitcom From Ryan Murphy and 'Will & Grace' Creators (EXCLUSIVE) https://t.co/Tpm3ABRDEe — Variety (@Variety) June 18, 2024

Un casting de choix

On retrouve le talentueux Nathan Lane, l’irrésistible Matt Bomer et l’énergique Linda Lavin au casting de Mid-Century Modern. Les fans du genre seront ravis de retrouver ces acteurs dans des rôles conçus sur mesure pour eux.

Une histoire originale et captivante

Le scénario de Mid-Century Modern suit les aventures de trois amis homosexuels qui, suite à un décès inattendu, décident de couler leurs vieux jours ensemble à Palm Springs. Entre quête de l’amour, désir de liberté et confrontation à leurs propres démons, les péripéties promettent d’être nombreuses et haletantes.

Des créateurs aguerris aux commandes

Mid-Century Modern est créée par Max Mutchnick et David Kohan, deux noms bien connus du monde des sitcoms. Ils ont précédemment travaillé sur Will & Grace, une série qui partage de nombreux thèmes avec The Golden Girls et Mid-Century Modern. Leur expérience et leur talent constituent un gage de réussite pour cette nouvelle série.