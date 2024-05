Microsoft Paint se dote d’un générateur d’images alimenté par l’IA, réagissant à vos textes et dessins

Cocreator fait son entrée dans la nouvelle gamme de PC Copilot+. Quel impact cela aura-t-il sur les performances de ces ordinateurs ?

Tl;dr Microsoft Paint introduit un nouvel outil appelé Cocreator.

Cet outil peut générer des images basées sur des textes et vos gribouilles.

Il s’agit d’une fonctionnalité officielle dans les CoPilot+ PC.

Un “curseur de créativité” vous permet de contrôler l’influence de l’IA sur votre art.

Microsoft Paint entraîne ses utilisateurs à la créativité avec Cocreator

Le monde de la retouche d’image est sur le point de changer radicalement, grâce à l’initiative audacieuse de Microsoft. La célèbre application Microsoft Paint introduit une innovation passionnante : un outil appelé Cocreator.

Des gribouilles aux œuvres d’art grâce à l’IA

L’intégration de “algorithmes basés sur la diffusion” a permis à Cocreator d’obtenir un pouvoir inédit. Avec cet outil, vous pouvez générer des images non seulement à partir de simples textes, mais aussi de vos dessins à main levée dans l’application Paint.

Microsoft a longtemps testé la génération d’images par IA dans Paint. Les premières versions du Cocreator s’avéraient déjà prometteuses pour les développeurs et les utilisateurs de Windows Insiders dès l’automne dernier.

Intelligence artifielle et créativité humaine : une alliance parfaite ?

Cocreator a été officiellement présenté lorsque l’entreprise a introduit ses PC CoPilot+. Une démonstration lors de son événement Surface a révélé l’efficacité de cet outil.

La particularité du Cocreator est qu’il combine vos esquisses et des textes pour créer une image. Il intègre également un “curseur de créativité” qui vous permet de déterminer à quel point vous souhaitez que l’IA interfère avec votre art initial.

Une nouvelle ère pour l’édition d’image

Comme Microsoft l’a souligné, cette alliance unique entre les textes et vos pinceaux personnels favorise des éditions plus rapides. De plus, cela pourrait offrir un rendu plus précis que ce que vous obtiendriez avec DALL-E ou tout autre générateur texte-image.

Comme le promet l’entreprise, cette fonctionnalité nouvelle et révolutionnaire a le potentiel de transformer la manière dont nous envisageons et produisons des images numériques.