Microsoft : le prix des jeux Xbox passera à 80 euros ou 70 dollars en 2023

Les jeux estampillés Xbox Game Studios et Bethesda seront plus chers à partir de l'année prochaine.

L’augmentation du prix des jeux Xbox n’est pas une surprise, étant donné que Phil Spencer, président de Microsoft Gaming, affirmait plus tôt cette année que la firme de Redmond ne serait pas en mesure de maintenir ses prix pour toujours, mais que les tarifs ne seraient pas augmentés avant les fêtes de fin d’année 2023. L’éditeur américain Microsoft n’est pas non plus le premier à avoir procédé de la sorte. Sony, Ubisoft, Square Enix et Take-Two Interactive ont annoncé un prix de 70 dollars ou 80 euros pour leurs nouveaux jeux.

Beginning in 2023, games built for Xbox Series X|S including Forza Motorsport, Redfall, and Starfield will cost $69.99 USD at launch, up $10 from the previous standard price for first-party Xbox games. https://t.co/mwZlKgg299 pic.twitter.com/VmN0nEaqFw — IGN (@IGN) December 6, 2022

Un porte-parole de Microsoft a déclaré :

Ce prix reflète le contenu, l’ampleur et la complexité technique de nos productions. Comme tous les jeux développés par nos équipes sur Xbox, ils seront également disponibles avec le Xbox Game Pass le jour même de leur lancement.

Microsoft et la hausse du prix des jeux Xbox

À partir de 2023, les jeux next-gen de Microsoft, notamment Forza Motorsport, Redfall et Starfield, coûteront donc 80 euros ou 70 dollars au lancement. Bien que le géant américain ait noté que les prix régionaux peuvent différer, aucune précision n’a encore été donnée pour les autres pays. Quant à savoir si cela signifie que les Xbox Series X et Xbox Series S deviendront également plus chères, il est difficile de le dire dans l’immédiat.

La PS5 de Sony a déjà été frappée par une augmentation de prix dans un certain nombre de pays, et Nintendo a déclaré qu’il n’excluait pas une augmentation sur la Switch à l’avenir. Lorsque Sony a annoncé sa hausse de prix des consoles, Microsoft a précisé qu’il n’avait pas l’intention de faire de même pour ses Xbox actuelles, ce que Phil Spencer a réitéré en septembre dernier avant d’être moins catégorique sur le sujet.