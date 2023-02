Mettez vos appareils Apple à jour immédiatement pour corriger une importante faille de sécurité

Apple publie des mises à jour de sécurité pour des failles zero day. Mettez rapidement vos appareils à jour.

Apple a publié des mises à jour de sécurité pour ses différents systèmes d’exploitation, ceci pour corriger une importante faille de sécurité. Si ce genre de mise à jour est très commun, la firme de Cupertino explique dans un communiqué que la faille en question “peut avoir été exploitée”. Autrement dit, des hackers pourraient en profiter actuellement pour accéder à des appareils de la marque à la pomme.

Apple publie des mises à jour de sécurité pour des failles zero day

Apple a ainsi publié des mises à jour de sécurité pour macOS Ventura, pour ses derniers iPhone et iPad ainsi que pour son navigateur web Safari. Les mises à jour correspondantes pour AppleTV et l’Apple TV arrivent, elles aussi, selon le site d’Apple, mais les détails n’ont pas encore été communiqués. Si les failles en question varient d’un appareil à un autre, WebKit, son moteur de rendu web open source, est une cible très commune.

La firme de Cupertino n’a aucun détail supplémentaire à partager concernant ces failles au-delà de l’indication des mises à jour, comme l’a confirmé le porte-parole de l’entreprise Scott Radcliffe à Engadget. Nous n’en saurons donc pas davantage.

Mettez rapidement vos appareils à jour

Le géant américain remercie par ailleurs Xinru Chi de Pangu Lab, Ned Williamson de Google Project Zero, Wenchao Li et Xiaolong Bai de Alibaba Group et un chercheur anonyme pour avoir trouvé ces failles, avec une mention spéciale à The Citizen Lab de la Munk School de l’Université de Toronto.

Des correctifs pour des failles de sécurité exploitées activement sur des appareils Apple ne sont pas inhabituels, mais garder ses appareils à jour aident à rester protégé. La firme de Cupertino ne révèle pas les détails d’une faille avant qu’un correctif ne soit déployé. En août dernier, l’entreprise avait publié des patchs similaires pour les utilisateurs d’iPad, iPhone et Mac.