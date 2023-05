Metal Gear Solid Δ : Snake Eater, un remake fidèle de Metal Gear Solid 3 : Snake Eater

L'Opération Snake Eater de Big Boss sera à revivre avec une refonte graphique digne des consoles de nouvelle génération dans Metal Gear Solid Δ : Snake Eater.

Konami annonce que Metal Gear Solid Δ : Snake Eater comprendra les voix, le scénario et les mécaniques de combat et de survie en milieux hostiles de l’opus original, tout en profitant de graphismes sans précédent et un son immersif. A noter que nouveaux éléments seront également ajoutés afin qu’une nouvelle génération de joueurs puisse découvrir l’histoire de Big Boss dans les meilleures conditions.

L’équipe de développement a déclaré :

Nous préparons un remake de Metal Gear Solid 3 : Snake Eater, l’un des titres les plus appréciés de la franchise Metal Gear, qui révèle l’origine de Snake, sous la forme de Metal Gear Solid Δ : Snake Eater. Nous travaillons d’arrache-pied à faire de Metal Gear Solid Δ : Snake Eater une refonte fidèle de l’histoire et du game design originaux, tout en faisant évoluer le gameplay grâce à des visuels époustouflants et à une expérience utilisateur fluide.

Un teaser pour Metal Gear Solid Δ : Snake Eater

Metal Gear Solid Δ : Snake Eater sortira à une date encore inconnue sur PS5, Xbox Series X, Xbox Series S et PC via Steam.