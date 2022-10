Meta rachète les studios Camouflaj, Armature et Twisted Pixel Games

Oculus Studios, la division jeux vidéo en réalité virtuelle de Meta, poursuit son développement avec l'acquisition de trois nouveaux studios.

Après avoir rassemblé Beat Games, Ready at Dawn et Sanzaru Games au sein d’Oculus Studios dans le but d’étoffer son catalogue vidéoludique, Meta met la main sur Camouflaj (qui double ses effectifs avec Darkwind Media), Armature et Twisted Pixel Games pour continuer à alimenter ses casques de réalité virtuelle avec des exclusivités pouvant concurrencer celle de Sony Interactive Entertainment avec le PlayStation VR2 en 2023.

We’re proud to announce that Camouflaj has joined Meta as the latest member of Oculus Studios! Read more about it here on our website: https://t.co/TeJhnPYY9l — Camouflaj (@Camouflaj) October 11, 2022

Chris Pruett, directeur du contenu pour la VR chez Meta, a déclaré :

L’équipe de Camouflaj (Republique, Iron Man VR) vient de rejoindre la famille Oculus Studios, tout comme Twisted Pixel Games (Wilson’s Heart, Path of the Warrior) et Armature Studio, l’équipe de vétérans à l’origine de Resident Evil 4 VR sur Meta Quest 2. Il faudra attendre un certain temps avant de pouvoir révéler ce sur quoi ils travaillent, mais nous sommes ravis de continuer à travailler avec ces développeurs et à les soutenir alors qu’ils apportent des jeux ambitieux et avant-gardistes avec la réalité virtuelle.

Meta et Armature ont fait équipe avec Capcom pour porter Resident Evil 4 sur le Meta Quest 2 l’année dernière, qui a été reconstruit de A à Z pour s’adapter à ce nouveau style de jeu. Resident Evil 4 VR s’est avéré être un énorme succès, rapportant deux millions de dollars sur le Quest Store dans les 24 premières heures de sa sortie et remportant le prix du meilleur jeu VR/AR lors de l’édition 2021 des Game Awards.

Camouflaj est le studio derrière Iron Man VR, qui arrivera sur Quest via l’Oculus Store le 3 novembre prochain. Le jeu était auparavant une exclusivité PlayStation VR. Twisted Pixel Games est le créateur de The Maw, Splosion Man, Comic Jumper, Ms. Splosion Man, The Gunstringer et Wilson’s Heart. Il a rejoint Microsoft après cinq ans d’indépendance en octobre 2011, mais s’est détaché du géant américain pour redevenir un studio indépendant en septembre 2015.