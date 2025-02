MELD Graph : l’IA qui transforme le diagnostic de l’épilepsie

L’intelligence artificielle MELD Graph est en train de redéfinir la détection des lésions cérébrales liées à l’épilepsie.

Tl;dr MELD Graph détecte des lésions cérébrales responsables de l’épilepsie, souvent invisibles aux scanners traditionnels.

L’outil permet un diagnostic plus rapide et précis, réduisant ainsi les délais de traitement pour les patients.

Malgré son efficacité, des études supplémentaires sont nécessaires avant que l’IA soit largement utilisée en clinique.

Une avancée pour les patients épileptiques

Développé par des chercheurs londoniens, l’outil MELD Graph utilise l’imagerie par résonance magnétique (IRM) pour identifier ces lésions avec une précision accrue. Cette technologie pourrait permettre une prise en charge plus rapide et éviter de nombreux examens inutiles. Actuellement, les médecins doivent souvent procéder par tâtonnements pour identifier ces anomalies, ce qui retarde le diagnostic. Grâce à cette innovation, de nombreux patients pourraient bénéficier plus rapidement d’un traitement adapté, améliorant ainsi leur qualité de vie.

Une IA au service du diagnostic

L’étude, publiée dans JAMA Neurology, a analysé les IRM de 1.185 patients dans 23 hôpitaux à travers le monde. L’IA a identifié les lésions chez deux tiers des patients où les médecins avaient échoué. Malgré ces résultats prometteurs, un tiers des anomalies restent difficiles à repérer, nécessitant encore une supervision humaine pour garantir la fiabilité des diagnostics. Selon le Dr Konrad Wagstyl, principal chercheur de l’étude, l’identification de ces lésions est un véritable défi, comparable à la recherche d’un caractère isolé dans un texte dense. L’outil permet toutefois d’accélérer le processus, réduisant ainsi le stress et l’incertitude pour les patients en attente d’un diagnostic.

Vers une chirurgie plus efficace

L’épilepsie peut être traitée par l’ablation d’une petite partie du cerveau, mais cela suppose d’identifier précisément la zone à opérer. Chez un patient italien de 12 ans, MELD Graph a détecté une lésion passée inaperçue, ouvrant la possibilité d’une opération salvatrice. Les experts en épilepsie infantile voient dans cet outil un grand potentiel pour améliorer la prise en charge des enfants et réduire les délais de traitement. Actuellement, de nombreux patients subissent des années de crises et d’examens avant qu’une anomalie ne soit détectée, retardant ainsi les interventions chirurgicales. Un diagnostic plus rapide pourrait éviter ces souffrances et augmenter les chances de guérison par la chirurgie.

Un outil prometteur, mais encore en évaluation

Bien que les résultats soient encourageants, des études supplémentaires sont nécessaires avant son autorisation en clinique. Certains spécialistes rappellent que l’IA ne remplace pas le besoin de personnel médical qualifié. En attendant, MELD Graph est accessible en open-source pour la recherche clinique, permettant aux hôpitaux du monde entier de tester son efficacité et d’affiner son utilisation. L’outil soulève également des questions éthiques et réglementaires quant à son usage en routine clinique. Cependant, si les essais confirment son efficacité à grande échelle, il pourrait révolutionner la manière dont l’épilepsie est diagnostiquée et traitée à l’avenir.