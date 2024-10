Max annule l’une de ses séries les plus controversées

La série animée Velma, produite par Mindy Kaling et diffusée sur Max, ne reviendra pas pour une troisième saison. Après deux saisons, la plateforme de streaming a décidé de ne pas renouveler ce spin-off de Scooby-Doo.

Tl;dr La série animée Velma suscite la controverse depuis son annonce.

Elle est finalement annulée après deux saisons mal reçues.

Malgré cette déconvenue, la franchise Scooby-Doo continue de se développer.

Controverse et déception : l’arrêt de la série Velma

Depuis sa toute première annonce, la série Velma a attisé la controverse parmi les fans. Cette réinvention animée de l’émission pour enfants bien-aimée, réalisée par Mindy Kaling, a créé la surprise dès le départ sans réussir a vraiment s’imposer sur la plateforme de streaming Max.

Scooby-Doo : une franchise appréciée de tous

La franchise Scooby-Doo est un nom familier depuis sa création avec la série animée Scooby-Doo, Where Are You! en 1969. Elle a diverti les enfants avec les aventures d’un groupe de jeunes excentriques et leur adorable grand danois parlant, le Scooby-Doo titulaire, résolvant des mystères apparemment surnaturels, rencontrant des célébrités et passant du temps effrayant et humoristique.

Au fil des ans, la franchise s’est développée pour devenir un véritable géant multimédia, avec des livres, des bandes dessinées, des jouets, des jeux vidéo, des films en prise de vue réelle et plusieurs autres émissions animées, chacune apportant une ambiance différente à la formule de base tout en restant assez proche de l’idée générale.

D’où la surprise et la déception des fans lorsque Velma a été annoncée. La série ne mettrait même pas en vedette le Scooby-Doo emblématique et reconfigurerait radicalement les quatre autres personnages principaux, en plus de faire de Velma, le personnage de Mindy Kaling, le protagoniste unique de la série, rompant ainsi avec la tradition de longue date.

Un accueil mitigé et une fin prématurée

La série a lancé sa première saison et est instantanément devenue le projet le plus clivant que la franchise ait jamais connu, suscitant une réception majoritairement négative de la part des fans. C’est donc avec surprise que les téléspectateurs ont appris qu’une deuxième saison de Velma était en préparation chez Max. Cependant, après une deuxième saison tout aussi mal accueillie et un épisode spécial de Noël sorti il y a moins de deux semaines, il semble que la série ne pourra pas échapper à sa fin. Selon un récent rapport exclusif de TVLine, Velma est finalement annulée après deux saisons sur Max.

L’avenir de la franchise Scooby-Doo

Heureusement, la franchise continue d’évoluer, avec l’acteur bien-aimé de Scooby-Doo, Matthew Lillard, qui a laissé entendre qu’un nouveau projet était en développement plus tôt dans l’année. Malgré le revers que Velma a représenté dans l’adoration du public, la franchise est toujours considérée comme précieuse. Bien que ceux qui ont apprécié cette nouvelle approche ne bénéficieront pas de quelque chose de similaire de sitôt de la part de la franchise, la série restera dans le catalogue Max, et de nouveaux projets qui serviront mieux la majorité des fans pourront occuper une place dans la conversation publique.