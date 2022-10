Mastercard veut rendre les achats crypto moins risqués

Mastercard lance Crypto Secure pour sécuriser les achats crypto. Les utilisateurs comme les commerçants ont tout à y gagner.

La crypto est encore très incertaine, mais Mastercard pense pouvoir apaiser l’esprit des acheteurs. Le géant de la carte de crédit introduit un service baptisé Crypto Secure pensé et conçu pour améliorer la confiance dans les achats crypto.

Mastercard lance Crypto Secure pour sécuriser les achats crypto

Celui-ci utilise l’intelligence artificielle de CipherTrace (une société de sécurité de la blockchain achetée par Mastercard en 2021) pour créer un “profil de risque” pour les fournisseurs d’actifs numériques et aider les fournisseurs de cartes à décider s’ils doivent ou non approuver la transaction. Votre banque pourrait alors empêcher un achat si un marchand a des problèmes significatifs de fraude, par exemple.

Le système montre les évaluations de risque via des couleurs, lesquelles varient du vert (sûr) au rouge (dangereux). Mastercard offre aussi un “benchmark” pour comparer avec un groupe financier similaire et aide aussi à suivre les volumes des transactions approuvées et refusées. L’entreprise utilise déjà une méthode similaire pour les monnaies fiat – elle ne fait ici qu’appliquer le concept au marché de la crypto -.

Les utilisateurs comme les commerçants ont tout à y gagner

Le service pourrait ne pas vous emballer si une crypto d’apparence tout à fait légitime s’écroule. Mais comme Ajay Bhalla de Mastercard l’expliquait à CNBC, il s’agit là autant d’aider les entreprises que les consommateurs. Crypto Secure vient aux aides aux émetteurs de cartes, pour naviguer plus facilement dans le labyrinthe actuel des actifs numériques. Ceux-ci ne devraient pas avoir être inquiétés s’ils approuvent un deal qui laisse les clients sur le carreau.

À l’heure actuelle, Mastercard a évidemment tout intérêt à améliorer la confiance envers les transactions crypto. L’entreprise avait commencé à accepter certains paiements crypto en 2021, laissant davantage de commerçants adopter la technologie. Plus il y aura de paiements de ce genre, plus Mastercard pourra réaliser de profits sur ces derniers. Quelles que soient les motivations derrière cette initiative, il est toujours intéressant d’avoir davantage d’options pour dépenser ses Bitcoin, Ethereum et autres coins.