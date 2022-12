Marvel’s Midnight Suns : un condensé d’action et de stratégie dans un univers sombre

Le RPG tactique représente une avancée audacieuse à la fois dans la conception du gameplay de Firaxis Games et dans l'univers étendu de Marvel.

Dans Marvel’s Midnight Suns, qui explore un côté beaucoup plus sombre et surnaturel de Marvel, les joueurs incarneront le mystérieux Chasseur/Hunter, chargé de traquer et d’arrêter la Mère des Démons, Lilith, alors qu’elle tente d’invoquer son ancien maître, Chthon. À la tête d’une équipe composée des héros préférés du grand public, mais également des personnages moins connus, les connaisseurs de la licence XCOM de Firaxis Games apprécieront les combats tactiques au tour par tour, renforcés par un tout nouveau système de combat par cartes.

Un trailer de lancement pour Marvel’s Midnight Sun

Le Sanctum Sanctorum du Docteur Strange est tombé, accaparé par Lilith pour un rituel infâme, son aura verte et maladive émanant des fenêtres du monument emblématique tandis que des racines noueuses enveloppent l’extérieur. Malgré tous les efforts du Docteur Strange et d’autres puissants héros de Marvel, la Mère des Démons réussit sa mission, détruisant le siège magique et déchaînant l’enfer sur le reste du monde. Les joueurs doivent désormais unir différents héros pour endiguer la marée de démons envahissants et mettre fin au plan de Lilith d’invoquer Chthon et de provoquer l’Armageddon, accomplissant ainsi la prophétie du soleil de minuit.

Marvel’s Midnight Sun est disponible sur PS5, Xbox Series X, Xbox Series S et PC (Steam/Epic Games Store). Les dates de lancement des versions PS4, Xbox One et Nintendo Switch seront communiquées ultérieurement.

Marvel’s Midnight Suns étend son histoire avec des court-métrages préquels

Remontez le temps jusqu’à la fin des années 1600 pour découvrir l’histoire tragique de l’origine du Chasseur, où un moment de faiblesse a damné le monde entier. Marvel’s Midnight Suns Prequel Shorts est un ensemble de cinq vidéos créées par les talentueuses équipes de Sun Creature Studio et DIGIC Pictures qui révèlent comment Lilith est devenue la Mère des Démons, et comment des super-héros comme Blade, Magik, Ghost Rider et Nico Minoru se sont réunis pour former le noyau des Midnight Suns.