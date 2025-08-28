Marvel tarde toujours à tenir une promesse clé du MCU

Quatre ans se sont écoulés depuis que Marvel a fait une annonce marquante concernant le MCU, mais cette promesse importante demeure à ce jour non tenue, laissant les fans dans l’attente d’une concrétisation toujours repoussée.

Tl;dr Depuis 2021, le MCU s’est étendu avec 13 films et 12 séries, introduisant une foule de nouveaux héros.

Des personnages comme Shang-Chi, Moon Knight ou She-Hulk ont brillé à leur lancement mais sont depuis laissés de côté.

Cette dispersion affaiblit l’attachement des fans, en attendant Avengers: Doomsday prévu pour décembre 2026.

Un univers en expansion, mais des héros délaissés

Depuis le lancement de la phase 4 en 2021, le Marvel Cinematic Universe a pris une ampleur inédite. Treize films et douze séries en prises de vue réelles ont vu le jour, introduisant un nombre impressionnant de nouveaux visages, dont Kamala Khan/Ms. Marvel, Yelena Belova, ou encore les mythiques Fantastic Four. Cette expansion a permis d’ancrer l’ère post-Avengers: Endgame dans une dynamique foisonnante. Pourtant, ce foisonnement n’est pas sans conséquence : certains personnages peinent à trouver leur place.

L’énigme Shang-Chi : une absence prolongée

À titre d’exemple marquant, le parcours de Shang-Chi, incarné par Simu Liu, interroge. Après un démarrage prometteur avec Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, sorti en 2021, le héros semblait destiné à occuper une place centrale dans la saga du multivers. Le film avait laissé entendre une intégration imminente du personnage parmi les Avengers. Or, depuis son apparition aux côtés de Captain Marvel et de Bruce Banner/Hulk, silence radio. Pas la moindre trace de Shang-Chi lors des développements récents ; même son retour dans un hypothétique Shang-Chi 2 reste à ce jour entouré d’incertitudes. D’autant plus que le réalisateur Destin Daniel Cretton semble désormais accaparé par un autre projet majeur prévu pour 2026.

Trop de nouveautés tuent l’attachement ?

Le cas de Shang-Chi n’est pas isolé : d’autres héros comme Moon Knight, She-Hulk, ou encore Kate Bishop, se retrouvent également sur la touche après une première apparition remarquée. Même certains piliers — tels que Thor, Ant-Man/Scott Lang, ou Black Panther/Shuri — n’ont bénéficié que d’une seule apparition dans cette vaste saga du multivers avant leur retour annoncé dans Doomsday. La multiplication des arcs narratifs disperse l’attention et affaiblit la construction des personnages sur la durée.

On observe ainsi trois conséquences majeures :

L’espacement prolongé entre les apparitions affaiblit l’impact émotionnel .

. L’incertitude autour des suites décourage l’investissement du public .

. L’abondance de nouveaux protagonistes dilue l’intérêt général.

L’avenir en pointillés pour le MCU ?

Difficile pour les fans de maintenir leur enthousiasme quand certains super-héros disparaissent pendant plus de cinq ans, alors qu’ils avaient suscité tant d’espoir. Le grand rendez-vous est désormais fixé au 18 décembre 2026 avec la sortie en salle de Avengers: Doomsday. Ce sera peut-être l’occasion pour le MCU de redonner un souffle neuf à ses figures majeures… ou bien le risque persiste que trop d’histoires restent inachevées dans cet univers toujours plus vaste.