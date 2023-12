Marvel tarde à introduire les Quatre Fantastiques

Il se pourrait que Marvel Studios ait trop attendu pour introduire les Quatre Fantastiques, ce qui augmente la pression pour réussir leur introduction. Penses-tu qu'ils seront à la hauteur de l'enjeu ?

Une attente qui fait monter la pression

Marvel Studios a peut-être trop attendu pour introduire Les Quatre Fantastiques dans l’univers cinématographique Marvel (MCU). Cette longue attente a créé une pression accrue, qui n’aurait pas été présente si le film avait été lancé plus tôt lors de la saga multivers du MCU.

La mémoire d’un échec retentissant

Sorti en 2015, le dernier film Les Quatre Fantastiques est largement considéré comme un échec massif. Le film a enregistré l’un des plus faibles retours au box-office pour un blockbuster de super-héros. Cet échec a fortement marqué les esprits et rend le défi de Marvel Studios encore plus grand.

La garantie de succès n’est plus

Malheureusement, les films de Marvel Studios ne sont plus des succès garantis. Certains projets MCU n’ont pas eu le niveau de qualité et de succès escomptés. Ces déceptions ont toutefois poussé Marvel Studios à revoir sa stratégie et à privilégier la qualité à la quantité.

Un potentiel encore intact

Malgré ces obstacles, le nouveau film Les Quatre Fantastiques de Marvel a toujours un potentiel immense. Si Marvel Studios reste dédié et adapte sa stratégie, le film pourrait bien être une réussite. Le studio semble en effet ralentir son rythme de sortie pour se concentrer sur la qualité, ce qui pourrait bénéficier au film Les Quatre Fantastiques.