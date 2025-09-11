Marlon Wayans révèle les films d’horreur cultes parodiés dans Scary Movie 6

Marlon Wayans a récemment révélé que le prochain volet de la saga parodique Scary Movie s’inspirera de plusieurs grands classiques du cinéma d’horreur. Ce sixième épisode promet ainsi de revisiter avec humour les œuvres marquantes du genre.

Tl;dr Le genre parodique fait son retour à Hollywood.

Scary Movie 6 puisera dans les succès récents de l’horreur.

Les Wayans retrouvent la franchise pour une satire très attendue.

Le retour inattendu de la parodie sur grand écran

Difficile d’ignorer l’effervescence actuelle autour du cinéma parodique. Alors que le public a récemment accueilli un nouvel opus de The Naked Gun, porté cette fois par Liam Neeson, le genre semble reprendre des couleurs. L’été prochain, c’est une autre franchise emblématique, Scary Movie, qui s’apprête à refaire surface avec un sixième volet très attendu. Pour beaucoup, ce retour marque non seulement le renouveau d’un style longtemps délaissé, mais aussi la réunion d’une équipe créative mythique : les frères Wayans.

Un vivier de films cultes à détourner

Si les précédents volets de la saga se sont distingués par leur capacité à tourner en dérision les plus grands succès de l’horreur, le cru 2025 s’annonce particulièrement riche en références contemporaines. Lors d’une récente interview accordée à ComicBook, Marlon Wayans n’a pas manqué de citer plusieurs œuvres récentes qui pourraient faire l’objet d’un clin d’œil appuyé dans le scénario :

I Know What You Did Last Summer

Scream

Heretic

Longlegs

Get Out, sans oublier Nope et le phénomène récent, Sinners.

De quoi offrir un large éventail de situations absurdes et de détournements visuels, tant ces films ont marqué l’imaginaire collectif par leurs séquences iconiques.

L’âge d’or du cinéma d’horreur contemporain : un terreau fertile pour la satire

Depuis quelques années, force est de constater que l’horreur contemporaine connaît une forme de renaissance critique et commerciale. De Jordan Peele, dont le film Get Out avait été nommé aux Oscars, à la vague récente initiée par des titres comme Sinners (signé Ryan Coogler) ou encore la performance au box-office de Weapons, ce ne sont pas les sources d’inspiration qui manquent. Même l’univers étendu initié par The Conjuring Universe, absent des précédents opus en raison de son émergence tardive, semble aujourd’hui incontournable.

Nostalgie et nouveauté : un équilibre délicat pour Scary Movie 6

Avec ce nouveau chapitre, les créateurs historiques entendent renouer avec l’esprit des débuts tout en s’amusant à pointer du doigt les tendances actuelles – y compris la mode des suites héritées dans les grandes franchises horrifiques. Le choix assumé des frères Wayans de revisiter à la fois des classiques tels que Scream, déjà moqué dans le tout premier film en 2000, et des nouveautés saluées par la critique laisse entrevoir un savoureux mélange entre hommage affectueux et satire grinçante. Reste à voir comment ces clins d’œil multiples sauront séduire un public avide de second degré… et si, décidément, Hollywood tient là sa nouvelle recette du rire post-moderne.