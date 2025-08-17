Plusieurs acteurs cultes de Scary Movie officiellement de retour pour le prochain film de la saga

Les acteurs emblématiques de la saga parodique Scary Movie feront leur grand retour dans un nouvel opus annoncé. Plusieurs figures phares du casting original ont été officiellement confirmées, ravivant l’attente des fans pour cette comédie culte.

Une franchise culte relancée avec ses visages historiques

Après une décennie d’absence à l’écran, Anna Faris et Regina Hall, figures emblématiques de la saga parodique, s’apprêtent à reprendre leurs rôles cultes de Cindy Campbell et Brenda Meeks dans le très attendu Scary Movie 6. Le retour de ces deux actrices, annoncées officiellement vendredi par Marlon Wayans sur Instagram via une photo souvenir du tout premier film, marque un événement pour les amateurs de comédies déjantées.

L’héritage des frères Wayans retrouvé

L’un des points marquants de cette nouvelle production réside dans la participation active des frères Marlon, Shawn et Keenen Ivory Wayans. Après avoir créé puis quitté la franchise au fil des épisodes précédents, ils reviennent ici aux manettes du scénario et de la production, épaulés par Rick Alvarez. Le réalisateur Michael Tiddes, quant à lui, dirigera ce nouvel opus dont le secret autour du scénario demeure entier. Du côté de la production exécutive, citons également les noms de Jonathan Glickman, Alexandra Loewy, et Thomas Zadra.

L’attente des fans attisée par des retrouvailles promises

Dans une déclaration commune à Deadline, les deux stars se réjouissent : « Nous avons hâte de redonner vie à Brenda et Cindy et d’être réunies avec nos chers amis Keenen, Shawn et Marlon — trois hommes pour qui on mourrait littéralement (dans le cas de Brenda, encore). » Cette complicité retrouvée suscite déjà l’enthousiasme chez les fidèles du genre. D’autant que l’absence remarquée du duo lors du cinquième film – moins bien reçu par le public – avait laissé planer le doute sur l’avenir du tandem. Interrogée l’été dernier par le magazine PEOPLE, Faris évoquait même son envie de revenir sous deux conditions : « L’argent. Mais surtout si Regina est là ! »

Rendez-vous en juin 2026 pour un retour très attendu

La sortie en salles de ce sixième volet est déjà programmée au 12 juin 2026. Pour les nostalgiques comme pour la nouvelle génération séduite par le mélange unique d’horreur et de comédie – pastichant notamment des classiques tels que Scream ou The Sixth Sense – cette date promet un retour aux sources. Du côté des annonces, peu d’informations ont filtré sur le reste du casting ou l’intrigue, mais une chose est certaine : la réunion créative entre les icônes du genre et ses créateurs historiques constitue l’ingrédient principal qui fait monter la pression autour de ce projet.