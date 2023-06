macOS Sonoma apporte les widgets sur desktop. Outre la productivité, Apple pense au jeu et aux joueurs.

La dernière mise à jour en date de macOS est baptisée Sonoma et il est question, principalement, de productivité et de gestion des widgets, avec quelques petites touches plaisir ici et là. La future version majeure du système d’exploitation de la marque à la pomme vient ajouter des widgets au desktop et les rendre déplaçables, permettant aux utilisateurs de les placer où ils le souhaitent. Et lorsqu’un widget est actif, les autres s’évanouissent dans l’arrière-plan.

Sonoma, ou macOS 14, sera aussi en mesure de communiquer avec les widgets sur votre iPhone via la fonctionnalité Continuity. Avec votre appareil iOS à proximité, vous pourrez donc accéder et interagir avec les widgets de votre téléphone sur desktop, sans avoir besoin de les installer directement sur votre ordinateur.

Avec Sonoma, les appels vidéo sur Mac auront droit à un mode Presenter Overlay qui vient vous placer par-dessus le contenu que vous êtes en train de partager, intégrant ce dernier dans votre arrière-plan. Vous pourrez aussi utiliser des gestes de la main pour ajouter des effets vidéos, comme des ballons ou des cœurs durant vos appels. Ces fonctionnalités seront disponibles sur Zoom, Teams et nombre d’autres apps populaires.

Les mises à jour de Safari, quant à elles, sont centrées sur la confidentialité. Sonoma ajoute des profils à Safari, avec cookies, historique, extensions, favoris et groupes d’onglets séparés. La navigation privée sur Safari est encore renforcée sur Sonoma, avec de nouveaux systèmes additionnels de blocage de tracking et une fonction qui vient verrouiller les fenêtres privées lorsque aucune activité.

Outre la productivité, Apple pense au jeu et aux joueurs

Voilà donc pour les fonctions de productivité. Passons au fun. Sonoma vient améliorer la puissance de jeu des Mac. Le nouvel OS introduit un Mode Jeu, lequel réduit les tâches en arrière-plan et priorise les performances CPU et GPU pour permettre des parties plus fluides et un framerate plus élevé. Le Mode Jeu réduit aussi la latence audio des AirPods et la latence avec les manettes en venant doubler le taux d’échantillonnage système du Bluetooth. Le Mode Jeu est compatible avec n’importe quel jeu, même ceux à venir. Et pour les intéressés, Death Stranding: Director’s Cut arrivera sur Mac cette année, comme tous les futurs projets de Kojima Productions.

Sonoma est disponible dès aujourd’hui en developer preview. Une version bêta publique arrivera en juillet et, comme à l’accoutumée, la version officielle grand public devrait être proposée gratuitement cet automne.

La mise à jour de l’année dernière, macOS Ventura, était arrivée en octobre, elle introduisait notamment Stage Manage, une fonctionnalité pour organiser les apps et les fenêtres basée sur ce que vous faites réellement. Safari et Mail avait aussi eu droit à quelques changements pour s’aligner avec iOS 16.