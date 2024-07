Lucy Lawless revient dans Spartacus: House of Ashur

Dans la série Spartacus, Lucretia est l'épouse ambitieuse de Batiatus, propriétaire d'une école de gladiateurs. Elle manigance pour accroître leur pouvoir et influence, souvent en utilisant des intrigues et des manipulations.

Tl;dr Spartacus: House of Ashur est une préquelle de la série originale.

Lucy Lawless va reprendre son rôle de Lucretia dans l’épisode pilote de la série.

Spartacus: House of Ashur se concentre sur une vie différente pour Ashur, le personnage principal.

Le tournage de Spartacus: House of Ashur est actuellement en cours en Nouvelle-Zélande.

Spartacus: House of Ashur, la suite qui fait vibrer les fans

L’annonce de la relance de la série Spartacus par la chaîne américaine Starz a suscité une vague d’enthousiasme chez les fans de la licence. Le nouveau volet, intitulé Spartacus: House of Ashur, promet une expérience érotique, violante et palpitante, s’appuyant sur le succès de la série originale.

Lucy Lawless Set For ‘Spartacus’ Return As Lucretia In Starz’s ‘House Of Ashur’ https://t.co/Q5urc5NUjN — Deadline Hollywood (@DEADLINE) July 23, 2024

Des visages familiers et de nouveaux personnages

Nick Tarabay, qui incarne Ashur, est confirmé pour le retour dans cette nouvelle série de dix épisodes. Il sera rejoint par Steven S. DeKnight en tant que showrunner et producteur exécutif. La série se concentrera sur ce qui aurait pu se passer si Ashur n’était pas mort sur le mont Vésuve à la fin de Spartacus: Vengeance.

Un casting de choix pour Spartacus: House of Ashur

Outre le retour de Nick Tarabay, la série télévisée Spartacus: House of Ashur accueille plusieurs nouveaux visages, notamment l’acteur de The Witcher, Graham McTavish, et l’actrice de Jupiter’s Legacy, Tenika Davis. On retrouve également Jamaica Vaughan, ancienne de Home and Away, et Ivana Baquero, vue précédemment dans Le Labyrinthe de Pan. Le tournage de Spartacus: House of Ashur est actuellement en cours en Nouvelle-Zélande.

Lucy Lawless reprend du service

La dernière actrice confirmée pour rejoindre le casting de Spartacus: House of Ashur est Lucy Lawless, qui reprendra son rôle de Lucretia. L’icône de Xena est annoncée pour apparaître dans l’épisode pilote, dans une apparition qui promet d' »élever le concept« . Sa présence est décrite comme essentielle pour établir la ligne temporelle alternative de la série.