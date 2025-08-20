L’outil de recherche de vols de Google, boosté par l’IA, promet des vacances à prix réduits

Google dévoile une nouvelle fonctionnalité de recherche de vols intégrant l’intelligence artificielle, avec l’ambition d’aider les voyageurs à trouver des billets moins chers. Découvrez comment cette innovation pourrait transformer la préparation de vos prochaines vacances.

Tl;dr Google Flights intègre l’ IA générative pour personnaliser la recherche.

pour personnaliser la recherche. Recherche par description naturelle, plus besoin de filtres complexes.

Lancement en bêta aux États-Unis, Canada et Inde.

Une nouvelle ère pour la réservation aérienne

Dans un secteur du voyage en pleine mutation, Google poursuit sa stratégie d’innovation tous azimuts avec l’introduction de fonctionnalités dopées à l’intelligence artificielle générative. Sa dernière avancée cible un service phare : Google Flights, désormais enrichi par des technologies inspirées de modèles comme ChatGPT. Objectif affiché : simplifier radicalement la recherche et la réservation de billets d’avion.

L’IA au service de la flexibilité utilisateur

Fini les interminables manipulations de filtres ou le jonglage fastidieux entre dates et destinations ! Avec cette mise à jour, il suffit désormais d’exprimer ses envies comme on le ferait auprès d’un proche. « Flight Deals est conçu pour les voyageurs dont le premier objectif est d’économiser sur leur prochain déplacement », souligne Jade Kessler, cheffe de produit chez Google Flights. On peut ainsi écrire, par exemple, « week-end prolongé cet hiver dans une ville réputée pour sa gastronomie, vols directs uniquement » ou encore « séjour ski dix jours dans une station haut de gamme avec poudreuse garantie ». L’algorithme génératif prend le relais pour trouver instantanément les meilleures options disponibles.

Expérience sur-mesure grâce à la recherche conversationnelle

Désormais, ce qui change fondamentalement, c’est le mode même de recherche. Plus besoin d’accumuler critères et cases à cocher : la description libre devient reine. Le système analyse les désirs exprimés et propose directement les tarifs qui correspondent aux exigences mentionnées. Ce type d’interaction, déjà adopté par certains outils concurrents dans le secteur des voyages, devrait séduire celles et ceux lassés par les interfaces traditionnelles.

Bêta réservée à certains pays, mais accès universel imminent

L’expérimentation débute dès maintenant en version bêta, d’abord aux États-Unis, au Canada et en Inde. Pour les utilisateurs concernés, aucun réglage n’est requis : la fonctionnalité se greffe automatiquement à leur interface habituelle. Elle s’active aussi bien depuis la page « Flight Deals » que via le menu principal en haut à gauche du service. À noter que malgré cette intégration progressive, l’ancien mode de recherche reste accessible à tout moment – un point rassurant pour les habitués ou les plus prudents.

