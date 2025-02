Lost Soul Aside : un RPG chinois financé par Sony

Avec Lost Soul Aside, Ultizero Games fusionne action, exploration et narration intense dans un RPG à l’univers captivant.

Tl;dr Lost Soul Aside du studio Ultizero Games sortira le 30 mai 2025 sur PS5 et PC.

Le jeu propose une aventure immersive avec des combats spectaculaires et une exploration d’environnements variés.

L’histoire de Lost Soul Aside se concentre sur Kaser, qui lutte pour sauver sa sœur tout en affrontant des forces surnaturelles menaçant l’humanité.

D’un développeur solitaire à la naissance d’un studio ambitieux

Lost Soul Aside est à l’origine un projet solo de Yang Bing, un développeur chinois travaillant avec des ressources limitées. Initialement présenté dans le cadre du China Hero Project de PlayStation, l’objectif était de promouvoir le développement des jeux chinois. Ce projet modeste a évolué pour devenir un jeu d’action ambitieux avec plusieurs développeurs, ce qui a conduit à la création du studio Ultizero Games. S’inspirant fortement de jeux comme Devil May Cry, Final Fantasy 15 et les productions de PlatinumGames, Lost Soul Aside se distingue par son style de combat rapide et dynamique.

Une aventure au cœur d’un monde fantastique

Lost Soul Aside place le joueur dans la peau de Kaser, un protagoniste qui explore des environnements linéaires et utilise des moyens de locomotion variés. Parmi ses outils, on trouve un dispositif ressemblant à une planche de surf et même des ailes pour un déplacement plus aérien. Accompagné de son partenaire, Arena, une créature semblable à un dragon, Kaser peut s’aventurer hors des sentiers battus pour découvrir des secrets cachés. Le jeu propose également des combats intenses où Kaser utilise une arme principale qui se transforme et s’adapte selon les besoins, offrant ainsi une grande flexibilité pendant les affrontements.

Des combats spectaculaires avec des boss mémorables

Les combats de Lost Soul Aside sont un élément central du jeu, et les combats contre les boss sont les moments les plus spectaculaires. Chaque affrontement contre un boss est conçu comme une scène d’action à part entière, avec des créatures gigantesques, comme un dragon, offrant des défis uniques. Ces combats ne se résument pas simplement à appuyer sur des boutons ; chaque affrontement exige du joueur qu’il adopte de nouvelles stratégies et exploite les compétences d’Arena et les combos de Kaser. La fluidité des animations et la beauté des effets visuels apportent une dimension cinématographique à chaque confrontation.

Une histoire de rédemption et un univers fascinant à découvrir

L’histoire de Lost Soul Aside, bien que peu détaillée, se concentre sur Kaser et son quête pour sauver sa sœur tout en empêchant la destruction de l’humanité par des forces surnaturelles. Kaser devra aussi faire face à Arena, une entité démoniaque qui le suit et avec laquelle il partage un pouvoir mystérieux. Le jeu met en avant des thèmes de rédemption, de découvertes et de conflits à enjeux élevés. L’univers dans lequel évolue Kaser est un mélange de science-fiction et de fantasy, avec des environnements variés, allant des temples en ruine à des mondes parallèles spectaculaires, offrant une richesse visuelle et narrative qui plonge le joueur dans une aventure palpitante.