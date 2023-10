Lollipop Chainsaw RePOP n’est plus un remake, mais un remaster

Le remake de Lollipop Chainsaw est abandonné au profit d'un remaster qui est toujours prévu pour l'année prochaine.

Lollipop Chainsaw RePOP du studio japonais Dragami Games a été initialement annoncé en juillet 2022 comme un remake du hack’n slash sorti en 2012. Alors que sa sortie était initialement prévue pour cette année, Dragami Games a décidé de la repousser à l’été 2024 en août dernier. Si les plateformes pour Lollipop Chainsaw RePOP n’ont toujours pas été révélées, le remake est désormais un remaster.

Lollipop Chainsaw en vidéo

Lollipop Chainsaw a été développé à l’origine par Grasshopper Manufacture pour la PS3 et la Xbox 360 dans le cadre d’une collaboration entre le game designer Goichi Suda (également connu sous le surnom de Suda51) et le cinéaste James Gunn. Ce titre loufoque met en scène le personnage Juliet Starling (interprétée par Tara Strong en anglais et par Eri Kitamura en japonais dans la version PS3 et Yoko Hikasa dans la version Xbox 360 en japonais), une pom-pom girl chasseuse de zombies qui combat… les zombies dans un lycée californien fictif.

À la fin de Lollipop Chainsaw, Juliet combat Killabilly et est contactée par le fantôme de Morikawa, qui lui donne des conseils. Juliet entre dans la bouche de Killabilly et atterrit dans l’estomac du démon, où, dans son cœur, elle trouve le cadavre sans tête de Swan. Elle apprend qu’elle doit mettre la tête de Nick sur le corps de Swan pour détruire Killabilly, ce qu’elle fait en pleurant après que le couple ait exprimé son amour l’un pour l’autre. Killabilly explose, et dans une expérience de mort imminente, Nick apprend du fantôme de Morikawa qu’il a été décidé que son sacrifice désintéressé lui accorde une nouvelle vie, avec un nouveau corps. Nick est ressuscité dans le corps de Morikawa, mais ni lui ni Juliet ne s’en soucient vraiment. Ensemble, Nick et la famille Starling rentrent chez eux pour fêter l’anniversaire de Juliet. Si les joueurs sauvent tous les camarades de classe disponibles au cours du jeu, l’anniversaire de Juliet se déroulera à merveille. En revanche, s’ils laissent mourir un ou plusieurs camarades de classe, la mère de Juliet se révélera avoir été zombifiée.