Lollipop Chainsaw RePOP est reporté à l’été 2024

Dragami Games a décidé de reporter la sortie du remake de Lollipop Chainsaw pour fournir une expérience vidéoludique optimale aux joueurs du monde entier sur consoles et PC.

Prévu pour le courant de l’année, le remake de Lollipop Chainsaw par le studio japonais Dragami Games sortira finalement l’année prochaine :

Bien que le développement de Lollipop Chainsaw RePOP ait été mené avec l’intention d’une sortie en 2023, notre engagement à fournir la meilleure expérience à nos joueurs nous a conduits à prendre la difficile décision de prolonger la période de développement afin de l’assurer. Nous nous excusons sincèrement auprès de tous ceux qui attendaient avec impatience ce nouveau volet de la série Lollipop Chainsaw, et nous vous demandons de faire preuve de compréhension à cet égard.

Lollipop Chainsaw RePOP, le remake de Lollipop Chainsaw

Disponible sur PS3 et Xbox 360 depuis le 12 juin 2012, Lollipop Chainsaw est un hack’n slash décomplexé dans lequel les joueurs incarnent Juliet Starling qui se bat contre des hordes de zombies. Elle peut utiliser des attaques de mêlée, des esquives et des attaques hautes et basses avec sa tronçonneuse.

L’histoire débute le jour du dix-huitième anniversaire de Juliet. Elle se rend dans le parc du lycée San Romero pour rencontrer son petit ami Nick Carlyle, qui va rencontrer sa famille pour la première fois. Malheureusement, une épidémie de zombies s’est déclarée, ce qui pousse Juliet à les combattre sur le chemin qui la mène à Nick. Lorsqu’elle arrive, Nick est mordu à sa place pour la protéger d’un zombie. Pour éviter qu’il ne se transforme, Juliet le décapite. Lorsqu’il revient à lui, Nick découvre qu’il est toujours en vie, malgré sa tête coupée, et Juliet lui révèle qu’elle et sa famille sont des chasseurs de zombies, et qu’elle a effectué un rituel magique sur lui pour sauver son humanité. Juliet attache la tête de Nick à sa ceinture et rencontre son tuteur, Junji Morikawa, qui lui explique que l’univers est divisé en trois royaumes : La Terre, le Pays au-delà des mots, un royaume céleste où résident les âmes, et le Monde pourri, un royaume infernal où résident les démons et les zombies, et que quelqu’un a ouvert un portail entre les royaumes pour provoquer l’épidémie de zombies…