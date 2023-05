Lockwood & Co. n’est pas renouvelée par Netflix

La plateforme de streaming Netflix annule la série policière surnaturelle basée sur les romans de Jonathan Stroud.

Quatre mois après la diffusion de la première saison et un accueil plus que chaleureux de la part des internautes, Lockwood & Co. ne reviendra pas avec une deuxième saison à la demande de Netflix qui estime que l’audience n’est pas suffisante pour justifier un renouvellement de la série télévisée avec les comédiens Ruby Stokes, Ivanno Jeremiah, Luke Treadaway et Morven Christie.

La société de production Complete Fiction Pictures remercie la communauté qui a apprécié suivre les aventures de l’agence d’adolescents chasseurs de fantômes :

La réalisation de cette série a été l’une des expériences les plus enrichissantes de notre carrière et nous en garderons un souvenir impérissable. C’est un honneur et un privilège d’avoir été choisis par le très talentueux Jonathan Stroud pour adapter sa remarquable série de livres. Travailler avec lui aussi étroitement que nous l’avons fait tout au long du développement, de la production et de la sortie de Lockwood & Co. a fait de lui un ami, et un membre de la famille Complete Fiction, pour la vie (…) Pour les fans, alias la Lock Nation, vous avez vraiment été les meilleurs. Nous ne vous remercierons jamais assez d’avoir adopté, célébré et aimé la série. Vous êtes le groupe de personnes le plus gentil et le plus créatif en ligne et il a été si gratifiant de voir comment votre passion pour ces personnages et ce monde vous a tous rassemblés. Il se peut que la série télévisée s’arrête là, mais les livres continuent de vivre, tout comme les amitiés qui se sont créées. Nous vous encourageons à embrasser les deux. Tant de gens ont regardé et apprécié la série dans le monde entier et c’est, en fin de compte, la raison pour laquelle nous faisons ce que nous faisons. Alors continuez à regarder de la bonne télévision. Continuez à aller au cinéma, à prendre des risques et à faire de nouvelles choses. Restez “suffisamment téméraires”.