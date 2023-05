Little Nightmares dépasse les 12 millions de ventes en six ans d’existence

Avec seulement trois jeux sur consoles, mobiles et PC, la licence Little Nightmares est devenue une référence pour le catalogue vidéoludique de l'éditeur japonais Bandai Namco.

Little Nightmares (sorti en 2017) avec sa Complete Edition, Little Nightmares 2 (sorti en février 2021) avec sa Enhanced Edition et Very Little Nightmares (sorti en mai 2019) se sont vendus à plus de douze millions d’exemplaires dans le monde entier. Une performance commerciale loin d’être anecdotique pour une licence horrifique reléguée au coin des jeux indépendants.

12 million units sold of @LittleNights I & II and Six is Six! Truly amazing and thank you to our fans; we would be nowhere without you. 💛 pic.twitter.com/oFLwjRPkjy — Tarsier Studios (@TarsierStudios) April 28, 2023

Arnaud Muller, PDG de Bandai Namco Europe, a déclaré :

La licence Little Nightmares a rencontré le succès dès la sortie du tout premier épisode, voilà six ans jour pour jour. Nous sommes fiers du travail accompli par les équipes de Bandai Namco Europe, Tarsier Studios, Engine Software et Supermassive Games, qui ont su créer de grands jeux tout en développant la franchise sur de nouveaux supports.

L’avenir de Little Nightmares se fera sans Tarsier Studios

Racheté par Embracer Group en décembre 2019, les suédois de Tarsier Studios ont officiellement abandonné la licence Little Nightmares pour travailler sur une nouvelle création originale. Malgré cela, Bandai Namco a bien l’intention d’enrichir le lore du thriller psychologique en 2D avec sans doute un Little Nightmares 3.

Lucas Roussel, directeur de la publication et producteur exécutif de Little Nightmares, précise :

Nous avons eu la chance et le plaisir de voir la communauté s’agrandir au fil du temps. Pendant le développement de Little Nightmares, nous avions conscience de créer un jeu différent des autres, mais nous avons tout de même été surpris par l’engouement des fans. Nous les remercions du fond du cœur pour leur soutien et nous continuons à travailler sur la suite de la licence.

L’univers de Little Nightmares