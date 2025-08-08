L’interprète du méchant dans Daredevil: Born Again évoque son éventuel retour pour une saison 2

L’acteur incarnant l’un des antagonistes de la série « Daredevil: Born Again » s’est récemment exprimé sur la possibilité de retrouver son rôle dans une éventuelle deuxième saison, évoquant l’avenir de son personnage au sein de l’univers Marvel.

Muse : un retour possible pour la saison 2 ?

L’avenir de Muse dans la série Daredevil: Born Again suscite l’intérêt, notamment après l’intervention remarquée de Hunter Doohan, son interprète. Malgré une fin apparemment fatale lors de la première saison, l’acteur n’a pas caché son envie de rendosser ce rôle complexe. Interrogé par IndieWire, il confie en souriant : « J’adorerais revenir. Ce personnage était tellement fun. » L’acteur s’étonne même d’être souvent choisi pour des rôles de criminels torturés ou victimes expiatoires à l’écran.

Un antagoniste remanié et controversé

Dans sa version comics, le véritable nom de Muse demeure un mystère. Introduit en 2016 dans « Daredevil (Vol. 5) #11 », ce tueur en série inhumain signait ses meurtres par des œuvres macabres et engagées contre les autorités new-yorkaises, dont le maire Wilson Fisk. La série télévisée, elle, a pris le parti de lui donner une identité et d’effacer ses origines inhumaines au profit d’une personnalité plus martiale et structurée. Une évolution narrative qui, malgré quelques réticences chez les fans, a permis d’enrichir son parcours.

Saison 2 : alliances héroïques et menaces inédites

Pendant ce temps, l’univers de Daredevil: Born Again s’apprête à accueillir des renforts majeurs face au règne sans partage du Kingpin. Avec sa nouvelle « Anti-Vigilante Task Force » et une emprise croissante sur la ville – jusqu’à imposer la loi martiale –, Fisk pourrait bien recruter davantage de super-vilains. D’ailleurs, une rumeur évoque un rapprochement scénaristique avec l’événement « Devil’s Reign » des comics Marvel (2021), où le Kingpin emploie les Thunderbolts.

Face à cette menace, Matt Murdock bénéficiera d’alliés inattendus :

Punisher (Jon Bernthal)

(Jon Bernthal) White Tiger (Camila Rodriguez)

(Camila Rodriguez) Jessica Jones (Krysten Ritter) pour un retour très attendu.

L’attente autour du retour de Muse reste entière

Certains fans spéculent déjà : la mort de Muse dans l’épisode « Art for Art’s Sake » n’est-elle qu’une fausse piste ? Peut-être découvrira-t-on qu’il ne s’agissait pas du vrai Muse ou que des pouvoirs latents pourraient provoquer sa résurrection. Quoi qu’il en soit, son retour apporterait un souffle sombre à cette lutte acharnée pour New York… La question reste posée : « Aimeriez-vous revoir Muse dans Daredevil: Born Again saison 2 ? »