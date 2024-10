L’intelligence artificielle aide à découvrir 160 000 nouveaux virus

L'IA a aidé à découvrir 160 000 nouveaux virus - voici pourquoi c'est une bonne nouvelle.

Tl;dr L’intelligence artificielle peut détecter de nouvelles espèces de virus.

Un modèle d’apprentissage automatique a identifié 161,979 nouveaux virus RNA.

Cette découverte élargit considérablement notre connaissance des virus.

Une avancée scientifique majeure grâce à l’Intelligence Artificielle

Alors que l’intelligence artificielle (IA) suscite une certaine méfiance, elle possède des atouts spécifiques qui pourraient être d’une grande aide à l’humanité. Parmi ceux-ci, la détection de nouvelles espèces de virus semble être une force incroyablement prometteuse.

Une découverte inédite de nouvelles espèces de virus

Un nouveau modèle d’apprentissage machine de l’Université de Sydney, en Australie, a analysé une quantité astronomique de données pour découvrir pas moins de 161,979 nouveaux virus ARN. Cette prouesse a été réalisée en examinant des données génétiques et en les croisant avec des virus non reconnus.

« Nous avons une fenêtre ouverte sur une partie autrement cachée de la vie sur terre, révélant une biodiversité remarquable », a déclaré l’auteur principal, le professeur Edwards Holmes de la Faculté de Médecine et de Santé de l’Université de Sydney.

L’algorithme, baptisé LucaProt, traite d’énormes quantités de données, y compris des génomes de virus. Il les associe ensuite à des structures protéiques utilisées par les virus ARN pour se répliquer. « C’est le plus grand nombre de nouvelles espèces de virus découvertes dans une seule étude, élargissant massivement notre connaissance des virus qui vivent parmi nous », a ajouté le professeur Holmes.

Ce type de résultat aurait traditionnellement pris beaucoup plus de temps, mais la découverte ne se limite pas à trouver des virus responsables de maladies. Certains de ces virus ARN existent dans des conditions extrêmes à travers le globe et forment une partie essentielle d’un écosystème. Cette étude a permis de les trouver dans des sources chaudes, des évents hydrothermaux et même dans l’atmosphère terrestre.

L’IA : un outil d’exploration scientifique sans précédent

« Découvrir autant de nouveaux virus d’un seul coup est stupéfiant, et ce n’est que la pointe de l’iceberg. Il y a encore des millions à découvrir, et nous pouvons appliquer la même approche pour identifier des bactéries et des parasites », a conclu le professeur. L’IA est ainsi une aide précieuse pour façonner le monde et la recherche scientifique, bien au-delà de la création d’images ou de textes humoristiques.