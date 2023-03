Lince Works annonce la fin de son aventure dans l’industrie vidéoludique

Le studio indépendant barcelonais Lince Works est contraint de fermer ses portes à cause d'une mauvaise stratégie de développement et un contexte économique difficile.

A l’origine de la licence Aragami, Lince Works mettra fin à son activité dès avril prochain :

Nous avons eu la chance de travailler sur ce que nous aimons depuis neuf ans, en nous investissant corps et âme dans la création de jeux immersifs et divertissants, et nous sommes très fiers de ce que nous avons accompli. Mais malheureusement, nous sommes arrivés à la fin de notre voyage. Les deux dernières années ont été particulièrement difficiles, car nous nous sommes orientés vers le développement de nouveaux jeux originaux et vers une nouvelle orientation stratégique. Nous étions ambitieux quant à ce que nous voulions réaliser en tant que studio, mais malheureusement, bien que nous ayons bien progressé, le contexte économique n’était pas favorable et nous avons manqué de temps. Cela nous brise le cœur de savoir que tout le travail que nous avons accompli au cours de l’année écoulée n’aboutira finalement pas.

Malgré la fermeture de Lince Works, l’avenir des deux jeux d’infiltration du studio barcelonais n’est pas menacé :

Nous tenons à vous assurer que les jeux Aragami et Aragami 2 resteront disponibles sur toutes les plateformes (PS5, PS4, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One, Nintendo Switch, Amazon Luna et PC) et dans tous les magasins, et que le mode coopératif en ligne demeurera accessible. Nous souhaitons également exprimer notre reconnaissance à notre incroyable équipe, qui a travaillé si dur pour donner vie à nos jeux. C’est le cœur lourd que nous devons nous séparer, mais nous savons qu’ils continueront à mettre leur talent et leur passion au service de l’industrie à l’avenir. Nous ferons de notre mieux pour les aider à trouver le meilleur endroit pour poursuivre leur carrière. Même si nous fermons nos portes, les souvenirs et les expériences partagés avec l’équipe et vous, nos fans, resteront à jamais gravés dans nos mémoires.