LG réinvente la lampe sur pied

LG a trouvé une nouvelle utilisation pour votre lampe de salon debout.

Tl;dr LG présente une lampe-jardin intérieure au CES 2025.

L’appareil peut contenir jusqu’à 20 plantes et est contrôlable via une application.

Aucune date de sortie ou prix officiels n’ont encore été annoncés.

LG dévoile une innovation pour les amoureux de la nature urbaine

Le géant de l’électronique, LG, a annoncé la sortie d’une lampe innovante au Consumer Electronics Show (CES) de 2025. Conçue pour ceux qui vivent en appartement ou qui manquent d’espace extérieur, cette lampe est bien plus qu’un simple éclairage. Elle est également un jardin d’intérieur.

Une lampe multifonctionnelle pour le bien-être de vos plantes

Le jour, cette lampe dotée d’un abat-jour circulaire éclaire vos plantes avec des LED à cinq intensités différentes, selon vos besoins. Le soir, elle crée une ambiance chaleureuse en projetant la lumière vers le haut. LG propose également une version plus compacte, de la taille d’une table d’appoint.

Confort et contrôle à portée de main

Cette lampe-jardin peut accueillir jusqu’à 20 plantes et est réglable en hauteur pour s’adapter à la taille des différentes espèces, des légumes feuillus aux petites herbes et fleurs. Elle dispose d’un réservoir de 1,5 gallon intégré à sa base pour l’arrosage automatique des plantes. Le véritable atout de cet appareil réside dans sa connectivité : les deux versions de la lampe sont liées à l’application ThinQ de LG, permettant ainsi aux utilisateurs de régler à distance les horaires d’éclairage et d’arrosage.

Une esthétique soignée pour un outil pratique

Cette lampe représente une nette amélioration esthétique par rapport à la précédente innovation de LG dans le domaine du jardinage d’intérieur, le LG Tiiun, présenté au CES 2022. Ce dernier, de forme réfrigérateur, permettait également de cultiver et d’arroser automatiquement les plantes, mais sans le design épuré de la nouvelle lampe. « Avec toutes les fonctionnalités qu’elle offre, la nouvelle lampe de LG est à une enceinte Sonos près d’être l’ultime appareil de salon », commente un observateur attentif.

Pour l’heure, LG n’a pas encore annoncé de date de sortie officielle ni de prix pour cette lampe-jardin d’intérieur. Nous pouvons toutefois nous attendre à en savoir plus lorsque le CES 2025 débutera officiellement.