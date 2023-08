L'excellent jeu indépendant Papers, Please a franchi la barre des 5 millions de copies vendues. Un dixième anniversaire célébré en grande pompe pour son développeur.

Le jeu vidéo étonnamment émotif et étrangement addictif Papers, Please a fêté ses 10 ans tout récemment – le 8 août pour être tout à fait exact – et a officiellement franchi la barre des cinq millions de copies vendues sur toutes les plateformes sur lesquelles il est proposé depuis une décennie. Pour célébrer ce palier ô combien important, son développeur, Lucas Pope, et sa société 3909 LLC ont lancé un jeu web baptisé LCD, Please qui permet aux joueurs de revisiter certains aspects du jeu original.

Tout comme le jeu réel, LCD, Please vous demande d’approuver ou de refuser des demandes de passeport et de transit. Comme son nom le suggère, le style graphique reprend celui des petites consoles portables de l’âge d’or du jeu vidéo, comme les Game & Watch de Nintendo. Le son est proposé en mono, les contrôles sont extrêmement simples et le gameplay est diablement addictif. Attention, si vous lancez une partie, vous risquez de fort de perdre de longues minutes, si ce n’est davantage.

Ce petit jeu web n’est pas le seul petit cadeau proposé par le développeur pour célébrer le succès de Papers, Please. Il y a aussi une bande-son officielle, désormais disponible sur les plateformes Spotify et Apple Music, un log développeur avec des informations inédites et très sympathiques revenant sur l’histoire du jeu original ainsi qu’une boutique en ligne vendant des produits dérivés. Les fans pourront y trouver notamment des affiches, des maillots, des autocollants et autre.

Dans la mesure où le jeu est sorti initialement en 2012, Papers, Please a eu droit à de nombreux lancements. Aujourd’hui, il est présent sur pas moins de 40 plateformes, selon son développeur. Assez récemment, l’année dernière, le titre est arrivé sur les appareils Android et iOS. Le succès de ce petit jeu indépendant a même inspiré un court-métrage, qui a, lui aussi, été très bien accueilli par les critiques et vanté pour être parvenu à préserver tout l’esprit du jeu original. Depuis Papers, Please, le développeur Lucas Pope a créé un autre jeu, très réussi et addictif lui aussi, Return of the Obra Dinn.