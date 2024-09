Level-5 revient aux sources avec Inazuma Eleven RE

Un remake du premier épisode de la franchise Inazuma Eleven est annoncé pour 2026 sur PS5, PS4, Nintendo Switch et PC.

Tl;dr Level-5 relance la franchise Inazuma Eleven.

Inazuma Eleven RE allie esthétique moderne et gameplay amélioré.

Des fonctionnalités inclusives pour tous les joueurs.

Un remake qui ravive la passion des fans.

L’avenir d’Inazuma Eleven s’écrit avec un remake

Inazuma Eleven RE a été officiellement dévoilé lors de l’événement Level-5 Vision 2024: To the World’s Children. Ce remake du tout premier jeu de la franchise Inazuma Eleven, lancé à l’origine en 2008 sur Nintendo DS, est prévu pour sortir en 2026 sur PS5, PS4, Nintendo Switch et PC (Steam). Akihiro Hino, président et CEO du studio japonais Level-5, a précise que Inazuma Eleven RE ne se contentera pas de remanier le récit classique de Mamoru Endo, mais introduira également des caractéristiques inédites pour améliorer l’accessibilité et l’expérience de jeu pour les nouvelles générations ainsi que pour les fans de longue date​

Une refonte graphique et un gameplay intuitif

Inazuma Eleven RE bénéficiera d’une refonte graphique majeure, adaptant l’esthétique originale aux standards modernes. Le remake remplacera les contrôles tactiles spécifiques de la DS, offrant un nouveau système de jeu plus adapté aux consoles contemporaines. Level-5 vise à garantir que le gameplay soit à la fois intuitif et engageant, permettant aux joueurs de revivre l’aventure emblématique tout en s’imprégnant des innovations techniques du jeu moderne​.

Des options pour accueillir tous les joueurs

Un des principaux objectifs de ce remake est d’améliorer l’accessibilité. Level-5 prévoit d’implémenter des fonctionnalités qui faciliteront la prise en main du jeu, permettant ainsi à un public plus large, incluant ceux qui découvrent la franchise pour la première fois, de profiter pleinement de l’expérience. Cela pourrait inclure des tutoriels améliorés, des options de difficulté ajustables et d’autres aides pour les nouveaux joueurs​