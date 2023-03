Inazuma Eleven : Eiyuu-tachi no Victory Road renoue avec les racines de la licence

Le nouveau Inazuma Eleven du studio japonais Level-5 se déroule 25 ans après les événements du premier jeu Inazuma Eleven.

Le héros d’Inazuma Eleven : Eiyuu-tachi no Victory Road sera Unmei Sasanami, un étudiant du collège Nagumohara dans une ville fictive de la région de Nagasaki. Kyushu. Eloigné du football après des années de passion, la rencontre avec Endou Haru, fils du célèbre Endou Mamoru de Raimon, va raviver la flamme chez lui au point de créer une équipe pour en devenir le coach. Avec ses nouveaux amis, Unmei Sasanami tentera de faire revivre un club de football abandonné pour devenir le champion d’un tournoi régional. Une histoire qui raconte comment surmonter les épreuves, grandir et défier les plus forts.

Du fan service avec Inazuma Eleven : Eiyuu-tachi no Victory Road

Le mode Chronicle Mode d’Inazuma Eleven : Eiyuu-tachi no Victory Road va permettre aux joueurs d’affronter plus de 4500 personnages issus des différents opus de la licence Inazuma Eleven.

Inazuma Eleven a connu d’importants retards de développement, mais une fois que nous en sommes arrivés là, nous voulions faire tout ce qui pouvait plaire aux fans. Nous allons faire quelque chose d’excitant pour les fans. Il serait facile de dire : “Faisons-les tous apparaître !”, mais 4500 joueurs, ce n’est pas une mince affaire, et c’est devenu le plus grand défi du processus de développement. Naturellement, les données de la DS ne pouvaient pas être utilisées telles quelles. Les programmeurs ont donc trouvé une solution en concevant une méthode de développement qui utilise l’IA et le deep learning pour créer des données polygonales de haute qualité à partir d’illustrations de personnages et de données antérieures. Alors, pourquoi ne pas essayer de jouer avec certains de vos personnages préférés du passé.

Chronicle Mode, un voyage dans le monde d’Inazuma Eleven

Akihiro Hino, président de Level-5, présente Chronicle Mode :

Dans Chronicle Mode, un autre mode qui peut être lancé à mi-parcours du jeu (ou après avoir terminé le jeu), la Caravane Inazuma vous permet de rassembler des personnages de l’histoire passée d’Inazuma, en allant au-delà du temps. Ensuite, poursuivez le combat pour vaincre la dernière équipe de boss définie par le Chronicle Mode. La tâche ne sera pas simple, c’est pourquoi nous vous conseillons d’organiser votre équipe par essais et erreurs, et de prendre votre temps pour développer votre équipe au fur et à mesure de votre conquête du jeu.

Un trailer pour Inazuma Eleven : Eiyuu-tachi no Victory Road

Inazuma Eleven : Eiyuu-tachi no Victory Road profitera d’une sortie mondiale dans le courant de l’année sur PS4, Nintendo Switch et les smartphones sous iOS et Android. A noter que le studio d’animation MAPPA a réalisé les nombreuses cinématiques d’Inazuma Eleven : Eiyuu-tachi no Victory Road.