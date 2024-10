Les téléviseurs Samsung de 2024 peuvent désormais générer des fonds d’écran grâce à l’IA

Samsung révolutionne l’expérience visuelle de ses téléviseurs en intégrant une nouvelle fonctionnalité basée sur l'intelligence artificielle : le "Generative Wallpaper". Elle permet de créer des images 4K personnalisées, enrichissant les moments de divertissement et apportant une esthétique unique à chaque intérieur.

Tl;dr Avec « Generative Wallpaper », les téléviseurs Samsung de 2024 peuvent générer des fonds d’écran 4K uniques et personnalisés.

Les utilisateurs peuvent choisir des thèmes et ajuster l’apparence via le mode « Ambient ».

Disponible en Corée dès octobre 2024, avec un déploiement mondial en 2025.

« Generative Wallpaper », l’innovation de Samsung

Avec la fonctionnalité « Generative Wallpaper », les téléviseurs Samsung peuvent générer des images personnalisées, adaptées aux goûts et aux préférences de chaque utilisateur. Grâce à l’intelligence artificielle embarquée dans les téléviseurs 2024 Neo QLED et QLED, les utilisateurs peuvent définir un thème en fonction de l’ambiance qu’ils souhaitent créer chez eux. Que ce soit pour une soirée, une réunion ou des vacances, le téléviseur propose des visuels créés en temps réel qui s’ajustent de manière dynamique.

L’art au cœur de votre salon en 4K

Le « Generative Wallpaper » n’offre pas seulement une personnalisation esthétique, mais garantit aussi une qualité d’image exceptionnelle en 4K. Cette résolution permet d’obtenir des images nettes et immersives, offrant ainsi une expérience visuelle haut de gamme. Parmi les thèmes proposés, les utilisateurs peuvent choisir des catégories variées telles que « Relaxation », « Nature » ou encore « Festivités », chacune apportant une atmosphère unique à l’écran, transformant ainsi le téléviseur en une véritable œuvre d’art numérique.

Simplicité d’utilisation et accessibilité

La fonctionnalité « Generative Wallpaper » est accessible via le mode « Ambient », qui permet d’afficher des contenus même lorsque le téléviseur n’est pas activement utilisé. Son activation est simple et intuitive, accessible depuis le menu principal du téléviseur. Ce mode est conçu pour faciliter l’utilisation quotidienne, permettant aux utilisateurs de personnaliser leur environnement visuel en quelques clics seulement. Cela permet également aux téléviseurs de s’intégrer harmonieusement dans le design d’une pièce, en évitant un écran noir statique lorsque la télévision est en veille.

Quel avenir pour le « Generative Wallpaper » ?

L’intégration du « Generative Wallpaper » dans les téléviseurs Samsung est prévue dès octobre 2024, avec un lancement initial en Corée, puis une expansion vers l’Europe et les États-Unis. Samsung prévoit une adoption mondiale de cette fonctionnalité en 2025, marquant une avancée significative dans la personnalisation des appareils électroniques grand public. Grâce à cette innovation, la marque vise à redéfinir la relation entre les utilisateurs et leurs téléviseurs, en les transformant en des objets interactifs, esthétiques et intelligents.