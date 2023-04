Les Sims 4 est le jeu le plus joué de l’histoire de la licence

La dernière itération du célèbre jeu de simulation de vie du studio américain Maxis totalise plus de 70 millions de joueurs dans le monde.

Sur les 70 millions de joueurs des Sims 4, pas moins de 16 millions proviennent de la version free-to-play qui est disponible depuis octobre 2022 sur consoles et PC. Maxis précise que 75% des nouveaux joueurs uniques sont basés en dehors de l’Amérique du Nord, dans des zones de croissance telles que le Brésil, la France, l’Allemagne, le Royaume-Uni et la Pologne, sachant que le nombre moyen d’utilisateurs hebdomadaires a augmenté de 53%.

Phillip Ring, producteur exécutif des Sims 4 chez Maxis, a déclaré :

C’est incroyable de voir à quel point notre communauté s’est développée au cours des huit dernières années, et nos joueurs continuent de nous inspirer avec leurs innombrables façons d’explorer la vie dans Les Sims 4. Nous savons que Les Sims 4 continue d’être un exutoire créatif pour les gens, et notre équipe s’efforce de proposer du nouveau contenu de jeu innovant qui permet à nos joueurs d’embrasser le chaos qui accompagne la découverte de soi.

L’extension Grandir Ensemble constitue la meilleure semaine de lancement des Sims 4

La semaine de lancement de l’extension Grandir Ensemble a enregistré plus de ventes entre le 16 et le 23 mars dernier que tous les autres lancements de pack d’extension en une semaine depuis que Les Sims 4 propose des packs. Cette dernière extension a introduit des fonctionnalités de gameplay très demandées, centrées sur les dynamiques familiales, les nouvelles étapes de la vie ainsi que la fonctionnalité étapes alors que les joueurs vivent de nouveaux chapitres dans la vie de leurs Sims. Suite à la sortie de l’extension et de la mise à jour gratuite du jeu de base intégrant les nourrissons, les joueurs ont créé plus de 8,6 millions de Sims nourrissons dans le jeu, construit 1,7 million de nouveaux foyers dans le monde de San Sequoia, et les joueurs ont franchi 27,1 millions d’étapes sur toutes les plateformes, dont 12,2 millions d’étapes pour les nourrissons.

Woohoo! 8.6 million infants have been created! 👶 Tell us their names in the comments!⬇️💚 pic.twitter.com/KQ8eUjVOay — The Sims (@TheSims) April 12, 2023