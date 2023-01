Les Simpson, Family Guy et Bob’s Burgers sont renouvelées par la Fox

Ces nouveaux renouvellements assurent les quatorzième et quinzième saisons de Bob's Burgers, les vingt-deuxième et vingt-troisième saisons de Family Guy et les trente-cinquième et trente-sixième saisons des Simpson, ce qui en fait la série d'animation la plus ancienne de l'histoire de la télévision.

Les Simpson, Family Guy et Bob’s Burgers se classent actuellement dans les dix meilleures comédies pour la saison 2022-2023, marquant ainsi la quatrième saison des Simpson, la cinquième saison de Family Guy et la deuxième saison de Bob’s Burgers en tête de liste, et ce de manière consécutive. Un succès continu qui a poussé Fox Entertainment a commandé de nouvelles saisons pour les trois séries d’animation mettant en scène les familles Simpson, Griffin et Belcher.

Marci Proietto, vice-présidente exécutive de 20th Television Animation (Disney Television Studios), a déclaré :

Avec 750 épisodes des Simpson, 400 épisodes de Family Guy et 250 épisodes de Bob’s Burgers, nous ne pourrions pas être plus fiers de continuer à offrir ces trois succès animés avec les équipes les plus brillantes de l’animation. Notre relation avec la Fox au cours des trois dernières décennies a permis à ce trio d’émissions de prospérer, de se développer et d’offrir aux fans d’incommensurables moments de divertissement hilarant et irrévérencieux, et nous sommes absolument ravis que Fox Entertainment redouble d’efforts pour chacune de ces émissions emblématiques.

Bientôt 800 épisodes pour Les Simpson

Le prochain final de la saison 34 sera le 750ème épisode, et si l’on tient compte d’une poignée d’épisodes supplémentaires déjà en réserve, les Simpson passeront le cap impressionnant des 800 épisodes avec cette rallonge. La liste des invités de la saison 34 comprend Anna Faris, Jane Kaczmarek, Jay Pharaoh, Megan Mullally, Drew Barrymore, Aubrey Plaza, Melissa McCarthy, Simu Liu et Natasha Lyonne.

Créée par Matt Groening et lancée sous la forme d’une série de courts métrages en 1987 dans le Tracey Ullman Show, la série Les Simpson est devenue hebdomadaire en 1989. Elle a remporté 35 Emmy Awards et a été portée au grand écran en 2007 avec le film Les Simpsons, qui a rapporté plus de 530 millions de dollars dans le monde.Le casting vocal comprend Dan Castellaneta, Julie Kavner, Yeardley Smith, Nancy Cartwright, Harry Shearer et Hank Azaria.