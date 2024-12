Les séries de l’Univers DC seront différentes de celles du MCU

DC Studios a confirmé sa stratégie pour les séries télévisées, marquant une différence majeure par rapport à Marvel avec un nombre réduit de séries : seulement deux par an.

Une nouvelle approche des adaptations télévisées

DC Studios s’apprête à lancer une nouvelle ère d’adaptations télévisées de ses célèbres héros. L’annonce récente du déploiement de plusieurs projets a suscité une vague d’enthousiasme parmi les fans.

Une stratégie différente de celle de Marvel

Ce qui distingue DC Studios, c’est son approche singulière de la programmation télévisée. Contrairement à Marvel Studios et Marvel Television, DC Studios limite volontairement le nombre de séries produites chaque année. JB Perrette, PDG et président de Global Streaming Warner Bros. Discovery, a révélé cette stratégie lors d’une interview avec Deadline : “Nous pensons qu’il n’est pas nécessaire de produire plus de deux séries DC par an”.

En comparaison, Marvel prévoit de diffuser six nouvelles séries rien qu’en 2025, un contraste frappant avec la stratégie de DC.

Les séries à venir

DC Studios a d’ores et déjà annoncé plusieurs projets excitants. Le premier à voir le jour sera Creature Commandos, une série animée qui ouvrira la voie à d’autres adaptations. Ensuite, Peacemaker et DC Lanterns sont prévus pour une sortie prochaine.

Faisant partie des projets les plus attendus, Lanterns a récemment dévoilé une partie de son casting. On sait désormais qu’Aaron Pierre prêtera ses traits à John Stewart. L’acteur a exprimé son enthousiasme sur Instagram : “Honoré et infiniment reconnaissant. Un rêve devenu réalité”.

L’avenir de DC à la télévision

Que vous soyez fan de DC ou de Marvel, l’année à venir promet d’être riche en nouvelles séries. Chaque projet semble offrir quelque chose d’unique, qu’il s’agisse d’histoires plus sombres et réalistes comme Lanterns et Daredevil: Born Again, ou de séries animées plus légères comme Marvel Zombies et Creature Commandos.

La question qui se pose désormais est de savoir si la stratégie de DC Studios sera couronnée de succès. Seul l’avenir nous le dira.