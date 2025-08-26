Les raisons du départ du Dr Mark Sloan, incarné par Eric Dane, de Grey’s Anatomy

Après plusieurs saisons marquantes dans Grey’s Anatomy, le personnage du Dr. Mark Sloan, incarné par Eric Dane, a quitté la série médicale à succès. Retour sur les raisons de ce départ qui a bouleversé de nombreux fans.

Tl;dr Mark Sloan meurt après un crash d’avion dans Grey’s Anatomy.

Eric Dane évoque son addiction et son départ de la série.

L’acteur annonce être atteint de la maladie de Charcot (ALS).

Une disparition marquante dans Grey’s Anatomy

Au fil des années, Grey’s Anatomy s’est imposé comme une véritable institution du petit écran. Depuis ses débuts en 2005, la série a vu défiler une multitude de personnages, certains quittant l’aventure dans des circonstances particulièrement tragiques. Parmi eux, difficile d’oublier le destin de Dr. Mark Sloan, incarné par Eric Dane. Présenté dès la saison 2, ce séduisant chirurgien plastique s’attire rapidement les faveurs du public autant par son humour que par ses relations complexes avec les autres médecins de l’hôpital.

Crash d’avion et adieux bouleversants

La fin de la saison 8 marque un tournant brutal pour le personnage. Alors qu’un groupe de médecins se rend en avion pour une intervention à Boise, un accident survient : Lexie Grey, l’amour contrarié de Mark, meurt sous ses yeux. D’abord rescapé, Mark révèle ensuite des blessures internes graves. Malgré un sursaut d’énergie qui laisse espérer une issue favorable, il succombe après trente jours sans activité cérébrale. Cette tragédie mènera à la décision poignante de débrancher son assistance vitale, sur fond d’émotion partagée entre Derek Shepherd et Callie Torres. L’hôpital sera rebaptisé en hommage aux disparus : le Grey Sloan Memorial Hospital.

Derrière la fiction : le départ d’Eric Dane et ses confessions

Mais pourquoi avoir tiré un trait sur ce personnage central ? Sur le podcast « Armchair Podcast », Eric Dane revient avec sincérité sur les raisons de son éviction. Selon lui, son cachet devenait trop important pour ABC, alors que l’audience était assurée tant que Meredith Grey restait à l’affiche. L’acteur n’occulte pas ses propres démons : « I think I was let go… but it definitely didn’t help. » Il admet avoir été confronté à une addiction aux drogues et à l’alcool durant sa longue participation à la série – situation accentuée par une notoriété parfois écrasante.

Parmi les points essentiels évoqués lors de cette période trouble :

Dane souligne le soutien indéfectible apporté par Shonda Rhimes, créatrice du show.

Il précise n’avoir pas été renvoyé explicitement pour ses addictions, mais reconnaît leur rôle dans sa déchéance progressive.

L’après-Grey’s Anatomy et un diagnostic bouleversant

Après son départ, Eric Dane poursuit sa carrière notamment dans « Euphoria », avant d’accepter un retour furtif dans Grey’s Anatomy lors d’un arc narratif surnaturel où plusieurs anciens personnages réapparaissent auprès de Meredith Grey. Plus récemment, c’est hors fiction que Dane fait parler de lui : en avril 2025, il révèle publiquement souffrir de la sclérose latérale amyotrophique (SLA), aussi appelée maladie de Charcot. Face à cette épreuve, il confie à Diane Sawyer : « I don’t think this is the end of my story. » Un témoignage sobre et digne qui vient rappeler combien l’homme derrière McSteamy reste profondément humain – loin du glamour télévisuel, mais toujours debout face à l’adversité.