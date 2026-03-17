Les raisons derrière le refus de Star Trek : The Next Generation par les chaînes de télévision

Avant de devenir un phénomène mondial, la série Star Trek: The Next Generation a rencontré de nombreux obstacles. Plusieurs chaînes de télévision ont initialement refusé de diffuser ce projet, mettant en doute son potentiel et sa capacité à séduire le public.

Tl;dr Paramount a refusé les exigences des grands réseaux TV.

« Star Trek: The Next Generation » a été diffusé en syndication.

Cette stratégie a assuré son succès durable et son indépendance.

Paramount, seul maître à bord de Star Trek

Derrière l’ascension de « Star Trek: The Next Generation », on trouve une histoire de contrôle, d’ambition et d’indépendance, presque inattendue dans le paysage télévisuel des années 1980. Après le demi-échec du film « Star Trek: The Motion Picture » sorti en 1979, le créateur originel Gene Roddenberry s’est vu écarter de la production des prochains longs-métrages. Une exclusion difficile à digérer, qui a poussé ce dernier à se consacrer corps et âme à un nouveau projet : faire revivre son univers sous forme de série télé, un siècle après les aventures du capitaine Kirk.

L’impasse avec les réseaux historiques

Lorsque Paramount, propriétaire de la franchise via un héritage complexe remontant à CBS et NBC, propose sa série aux « big four » américains — CBS, NBC, ABC et la toute jeune Fox — la réponse est sans appel : ce sera non. Pourquoi ? Les exigences de Paramount sont jugées trop contraignantes par les chaînes. Parmi celles-ci :

Sécurisation d’un créneau horaire fixe

Aucune préemption, même pour des événements majeurs comme le football américain

Saison complète garantie de 26 épisodes, plus une forte promotion assurée par la chaîne

Autant dire que les diffuseurs traditionnels n’étaient pas prêts à céder autant de pouvoir pour une série SF… aussi prometteuse soit-elle.

Le pari audacieux de la syndication paye

Plutôt que d’accepter ces compromis, Paramount Television, menée alors par Mel Harris, prend une décision radicale : vendre directement « Next Generation » en syndication. Ce choix stratégique consiste à confier la diffusion aux chaînes locales et non plus à un grand réseau national. La logique est implacable : personne ne portera jamais aussi bien « Star Trek » que Paramount elle-même.

Un pari risqué ? Certainement. Mais il s’avère gagnant. Grâce à ce modèle, la série bénéficie d’un créneau stable, d’une visibilité constante et d’un engagement promotionnel local massif. Très vite, le public suit ; sept saisons seront produites sous cette formule.

L’indépendance comme moteur du succès de Star Trek

En l’absence d’un réseau imposant ses priorités, « The Next Generation » gagne en liberté créative mais aussi en notoriété auprès d’un vaste public hétérogène. Le succès ouvre même la voie à des spin-offs comme « Deep Space Nine », également diffusés via la syndication – une méthode qui a profité aussi à d’autres séries populaires des années 90 (« Xena », « Hercules », etc.).

Ce n’est qu’en 1995, avec le lancement de son propre réseau — l’UPN (United Paramount Network) — que Paramount reviendra dans le jeu traditionnel avec « Voyager » en tête d’affiche. Difficile pourtant d’imaginer aujourd’hui l’histoire moderne des franchises télévisuelles sans ce détour audacieux par la syndication…