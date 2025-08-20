Les raisons de l’absence de Jake Johnson dans Jurassic World Dominion

Jake Johnson, qui incarnait le technicien Lowery dans Jurassic World, n’a pas pu reprendre son rôle dans Jurassic World Dominion. Son absence s’explique par des contraintes liées à la production et à des problèmes d’emploi du temps.

Tl;dr Le personnage de Lowery Cruthers absent dans Dominion.

La pandémie a empêché le retour de Jake Johnson.

Un possible retour dans de futurs Jurassic World.

Un casting qui peine à marquer les esprits

Dans l’univers foisonnant de la franchise Jurassic World, difficile pour les nouveaux venus de rivaliser avec l’aura des figures cultes issues du tout premier Jurassic Park. Malgré trois volets menés par Chris Pratt et Bryce Dallas Howard, les personnages d’Owen Grady et de Claire Dearing peinent à s’imposer aussi durablement qu’Alan Grant, Ellie Sattler ou encore le charismatique Ian Malcolm. Pour preuve, les réalisateurs n’ont pas hésité à réintégrer ces anciens héros dans la nouvelle trilogie, comme si les nouvelles têtes n’arrivaient pas seules à porter l’héritage du blockbuster.

L’absence remarquée de Lowery Cruthers dans Dominion

Pourtant, quelques rôles secondaires se sont distingués, notamment celui campé par Jake Johnson. Son interprétation du technicien sarcastique Lowery Cruthers, introduit dans le premier volet de 2015, avait apporté une touche d’humour saluée. Des plans étaient bel et bien prévus pour un retour du personnage, d’abord avorté dans « Fallen Kingdom » en 2018, puis imaginé sous forme de caméo dans le troisième film. Mais là encore, rien ne s’est passé comme prévu.

Pandémie et contraintes sanitaires : un tournage bouleversé

Le tournage de « Jurassic World Dominion » débute en fanfare début 2020… juste avant que le monde ne bascule avec la pandémie de COVID-19. Rapidement interrompue, la production ne redémarre qu’au prix de protocoles sanitaires draconiens. Ces mesures forcent l’équipe à limiter la présence d’acteurs sur le plateau et à revoir sa copie : exit donc la participation de Johnson, pourtant présente dans le scénario initial. L’acteur confiait récemment : « J’étais prévu au casting, prêt à tourner, puis la pandémie a tout stoppé. Colin Trevorrow a tenté l’impossible pour m’inclure malgré tout, mais entre quarantaines et contraintes familiales, ça n’a pas été possible. »

L’avenir incertain des seconds rôles… mais l’espoir demeure

Aujourd’hui, alors que le succès du dernier opus « Jurassic World: Rebirth » se confirme avec plus de 800 millions de dollars au box-office, rien n’indique un arrêt prochain de la saga préhistorique signée Universal. Cependant, ce nouvel épisode opère un virage : il introduit une galerie inédite sans aucun personnage issu des précédents films et se veut autonome plutôt que feuilletonnant.

Les fans peuvent toutefois espérer : à l’instar d’autres seconds rôles rappelés ponctuellement – citons par exemple BD Wong –, rien n’interdit un retour inattendu lors d’un prochain volet. Après tout, tant que les spectateurs réclament leurs dinosaures sur grand écran… tout reste possible.