Les Quatre Fantastiques : ces clins d’oeil Marvel dénichés dans la bande-annonce de First Steps

Découvrez les douze clins d'œil à l'univers Marvel que nous avons repérés dans la bande-annonce de The Fantastic Four: First Steps.

Tl;dr La première bande-annonce de The Fantastic Four: First Steps est enfin disponible.

On y aperçoit pour la première fois Galactus et la Future Foundation.

Le film sortira en salles le 25 juillet.

Aperçu des premiers pas des Quatre Fantastiques

Le voile se lève enfin sur le film très attendu de la Phase 6 de Marvel, The Fantastic Four: First Steps. La première bande-annonce nous offre un aperçu des membres de la Première Famille de Marvel : Reed Richards joué par Pedro Pascal, Sue Storm incarnée par Vanessa Kirby, Johnny Storm interprété par Joseph Quinn et Ben Grimm, campé par Ebon Moss-Bachrach.

Premiers pas dans un rétro-futur

Dans la bande-annonce, nous les voyons s’embarquer dans une mission malheureuse et gérer les conséquences des pouvoirs qu’elle leur confère. L’ambiance rétro-futuriste du film promet d’être intéressante, avec plusieurs clins d’œil et références à l’univers des Quatre Fantastiques et du MCU.

Fantasticar, Galactus et Future Foundation

Parmi ces références, on note l’apparition de la Fantasticar, le véhicule emblématique de l’équipe, qui traverse les rues de Manhattan. On aperçoit également le gigantesque Galactus, une entité cosmique qui consomme les planètes pour se sustenter. Enfin, la bande-annonce mentionne la Future Foundation, une organisation fondée à la suite de la mort de Johnny Storm dans les comics.

Une équipe prête à sauver le monde

Le film promet d’être riche en action et en suspense, conduisant nos héros à affronter des défis de taille pour sauver le monde. Les fans de l’univers Marvel attendent avec impatience de découvrir comment ces éléments s’intègrent dans l’intrigue du film.