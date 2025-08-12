Les premières images du tournage du Narnia de Netflix dévoilent un bouleversement majeur signé Greta Gerwig

Les premières images du tournage de l’adaptation de Narnia par Greta Gerwig, produite par Netflix, montrent un changement majeur dans cette nouvelle version très attendue de la célèbre saga fantastique.

Tl;dr Greta Gerwig adapte Narnia pour Netflix, sortie en 2026.

pour Netflix, sortie en 2026. L’intrigue déplacée de 1900 à 1955 bouleverse la chronologie.

Nouveau casting prestigieux et décors soignés déjà révélés.

Une adaptation Netflix audacieuse signée Greta Gerwig

Le projet était attendu, il suscite déjà la curiosité. Pour sa première incursion dans l’univers fantastique de C. S. Lewis, la réalisatrice Greta Gerwig, connue pour ses succès critiques avec Lady Bird, Little Women ou plus récemment Barbie, s’attaque à une relecture ambitieuse du cycle de The Chronicles of Narnia. Premier volet prévu : The Magician’s Nephew, qui bénéficiera d’une sortie limitée au cinéma en novembre 2026 avant d’atterrir sur Netflix pour Noël.

Bouleversement temporel et nouveaux visages pour Narnia

Quelques clichés pris sur le tournage londonien révèlent une transformation inattendue : l’action se déroulera non plus en 1900, mais dans l’Angleterre de 1955, période marquée par l’après-guerre. Une prise de liberté majeure vis-à-vis du texte original, qui ancre normalement les aventures de Digory Kirke et Polly Plummer à la charnière victorienne. Ce changement soulève une question : toute la chronologie du monde de Narnia va-t-elle être repensée ?

Côté distribution, plusieurs noms prestigieux circulent déjà. Ainsi, Emma Mackey incarnera la redoutable Sorcière Blanche – succédant à Tilda Swinton –, tandis que des discussions seraient en cours avec Daniel Craig pour le rôle d’Oncle Andrew. De plus, des rumeurs évoquent la possible participation de Meryl Streep (voix d’Aslan) ou encore de Carey Mulligan, sans précision sur son personnage.

Un univers repensé pour une nouvelle génération ?

En revisitant ainsi l’époque du récit – autrefois située quarante ans avant les événements de The Lion, the Witch and the Wardrobe, publié en premier dans les années 1950 –, la saga pourrait voir son fil narratif totalement réinventé. Un détail n’est pas anodin : si l’histoire initiale servait de préquel se déroulant durant l’été 1900, ce déplacement vers 1955 rend impossible tout ancrage du célèbre « Lion, Sorcière et Armoire magique » dans le contexte de la Seconde Guerre mondiale.

On peut donc s’interroger : le prochain film adaptera-t-il le reste des aventures dans un nouveau siècle ? Les amateurs devront patienter jusqu’à la diffusion pour découvrir comment ces choix créatifs influenceront l’ensemble des adaptations.

Détails prometteurs sur le tournage et l’ambiance visuelle

Les premières images du plateau témoignent déjà d’un soin particulier apporté aux décors : quartiers entiers métamorphosés autour de Bank Station et du Royal Exchange offrent un parfum authentique du Londres des fifties. Quant au casting jeune interprétant Digory Kirke et Polly Plummer, leur présence attise la curiosité quant à cette relecture contemporaine d’un classique littéraire incontournable.

On retiendra :

Un repositionnement temporel radical

Des choix artistiques affirmés

Un renouvellement affiché du casting

Dans cette attente fébrile, reste à savoir si ce nouveau visage donné à Narnia séduira aussi bien les nostalgiques que les néophytes…