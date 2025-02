Les plans initiaux pour Vala dans Stargate SG-1, selon son interprète, Claudia Black

Claudia Black dévoile les plans initiaux de Stargate SG-1 pour le personnage de Vala

Tl;dr « Stargate SG-1 » a failli être annulé après la saison 8.

Le personnage de Vala Mal Doran devait initialement apparaître une seule fois.

Les producteurs de « Stargate SG-1 » ont été impressionnés par Claudia Black, l’actrice qui jouait Vala.

Un parcours mouvementé pour « Stargate SG-1 »

La série culte de science-fiction « Stargate SG-1 » a failli ne pas survivre à sa huitième saison. En effet, suite au départ de Richard Dean Anderson, qui interprétait le rôle de Jack O’Neill, le projet d’une nouvelle série, nommée « Stargate Command », a été envisagé. Cette série aurait mis en vedette Ben Browder dans le rôle du Colonel Cameron Mitchell et Beau Bridges dans celui du Major Général Hank Landry, reprenant des éléments de « SG-1 ». Finalement, la décision a été prise de continuer avec « SG-1 », en intégrant les idées pour « Command » dans les deux dernières saisons de la série originale.

Des changements de dernière minute

De nombreux changements ont été effectués tout au long des dix saisons de la série, parfois à la dernière minute. Par exemple, Showtime, le réseau original, avait initialement tenté d’imposer de la nudité dans « SG-1 », mais cette approche a rapidement été abandonnée suite à la résistance des acteurs et des scénaristes. Ces changements ont également concerné des personnages spécifiques, comme celui de Vala Mal Doran, interprétée par Claudia Black, qui a été introduite lors de la huitième saison.

Vala Mal Doran, un personnage qui a marqué la série

Initialement, Vala devait apparaître dans un seul épisode. Cependant, le personnage est revenu pour un arc de six épisodes avant de devenir un membre régulier de l’équipe SG-1. Cette évolution est en grande partie due à l’impression que Claudia Black a laissée aux producteurs. L’actrice australienne a « débarqué et nous a juste époustouflés », ont déclaré Brad Wright et Robert C. Cooper, producteur et co-créateur de « SG-1 ».

Le départ de Richard Dean Anderson a poussé les producteurs à chercher une nouvelle addition à la présence militaire de la série. La solution parfaite a été de faire revenir Vala, ajoutant ainsi un tout nouveau membre principal au casting pour la dernière saison de la série.