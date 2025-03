Les pires criminels du MCU reviennent dans Daredevil: Born Again

Daredevil: Born Again met en avant les criminels les plus redoutés de l'univers cinématographique Marvel.

Tl;dr La série Daredevil: Born Again marque le retour de l’époque Netflix des productions Marvel.

La Tracksuit Mafia, organisation criminelle de l’univers Marvel, apparaît dans cette nouvelle série.

Luca, un membre de la Tracksuit Mafia, pourrait jouer un rôle important dans le récit.

Le retour de Daredevil

La série Daredevil: Born Again, très attendue, signe le retour de l’époque Netflix des productions Marvel. En vedette, nous retrouvons Charlie Cox dans le rôle de Matt Murdock et Vincent D’Onofrio dans celui de Wilson Fisk. La série se concentre principalement sur l’évolution de Matt Murdock après avoir rangé son costume de justicier et sur les ambitions politiques de Fisk, qui se présente à la mairie.

Un univers criminel

Daredevil: Born Again jette un pont entre l’univers des Defenders et le MCU plus large, expliquant comment le monde criminel de New York est actuellement structuré sous l’influence que le Kingpin du Crime a maintenue au fil des ans. Parmi les organisations criminelles qui apparaissent dans le premier épisode de la série, on retrouve la Tracksuit Mafia, le groupe de voyous le plus notoire de l’univers Marvel.

Les nouveaux visages du crime

Dans le premier épisode de la série, les téléspectateurs découvrent que pendant l’absence de Wilson Fisk de New York, sa femme Vanessa a pris le contrôle de ses opérations criminelles. Cette révélation intervient lors d’une réunion tendue de divers chefs de la criminalité, où les dynamiques de pouvoir et les disputes territoriales deviennent rapidement apparentes. C’est lors de cette réunion qu’un mafieux bien habillé du nom de Luca confronte Viktor à propos de « droits de passage » pour opérer dans certains territoires. Luca, contrairement à ses homologues dans Hawkeye, se présente comme une figure d’affaires légitime.

Un nouvel acteur dans l’univers du crime ?

La présence de Luca souligne comment Marvel Studios peut efficacement adapter les mêmes organisations criminelles à travers des productions aux tons radicalement différents. Alors que la Tracksuit Mafia offrait un soulagement comique dans Hawkeye à travers leur incompétence maladroite, leur représentation dans Born Again s’aligne avec l’atmosphère plus sérieuse et sombre de la série.

Une lutte de pouvoir à venir ?

L’attitude de défi de Luca face au retour de Fisk suggère que la Tracksuit Mafia a acquis un pouvoir et une autonomie significatifs pendant l’absence du Kingpin. La volonté de Luca de défier l’ordre établi, même subtilement, le positionne comme un potentiel joker dans les luttes de pouvoir de Daredevil: Born Again. Alors que d’autres criminels se soumettent immédiatement à l’autorité de Fisk, la réticence de Luca à suivre le mouvement indique qu’il peut avoir des ambitions qui vont au-delà de simplement être un autre lieutenant dans l’organisation de Fisk.